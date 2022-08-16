В водоемах Кубани появляется все больше необычной азиатской рыбы

Амурский чебачек угрожает биологическому многообразию Кубани. Фото: ws.biodiversityireland.ie

В водоемах Кубани появляется все больше азиатской рыбы. Амурский чебачок, или Pseudorasbora parva, угрожает биологическому многообразию. Исследования в азовских лиманах проводили сотрудники Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Об этом сообщил «Дикий Юг».

Необычная маленькая рыбка чаще всего встречается в таких лиманах Краснодарского края, как Золотые ворота, Круглый и Дончиков Ахтарско-Гривенской группы.

- В 2020 году размеры пойманных рыб колебались от 45 до 60 миллиметров. Масса – от 2 до 4,7 грамма. В том году среди пойманных летом рыб было отмечено много половозрелых самок. Они готовы к размножению, что подтверждает нерест амурского чебачка в лиманах, - уточнили в «Диком Юге».

Хищник продолжает распространяться в водных объектах Краснодарского края. Теперь он перебрался в соседние регионы. Чебачка уже успели заметить в Азовском море и водоемах Ростовской области. Хотя естественным регионом обитания является бассейн реки Амур и озера Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и острова Тайвань.

- Предполагается, что на Кубань этот чужак попал случайно. Это произошло во время экспериментов по акклиматизации белого и черного амуров. Если это так, то произошло это в 60-е годы прошлого века, - сообщил ихтиологи.

Эта маленькая и с виду безобидная азиатская рыбешка очень опасна для местной рыбы. Она довольно быстро размножается и тем самым все больше увеличивает свою численность. Самка откладывает икру несколько раз за теплый сезон. Привычные к нашей местности рыбы делают это всего один раз и в определенный период.

Кроме того, в водоемах начинает увеличиваться конкуренция за еду. И, самое главное, самец амурского чебачка активно защищает кладку икры от других хищников. Таким образом увеличивается выживаемость потомства, при этом вид активно поедает чужую икру.

Ученые внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией и пытаются предупредить экспансию амурского чебачка.