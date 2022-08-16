Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла рано утром 16 августа в двух километрах от Курганинска. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречку и влетел в грузовую «Газель». Пять человек погибли - двое взрослых и трое детей.

- ДТП произошло около 05:25 на автодороге Курганинск – Армавир. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Газель». В результате аварии пять человек погибли: водитель и четверо пассажиров «Приоры», среди которых было трое несовершеннолетних детей. Водитель и пассажир «Газели» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что голая женщина после жесткой аварии на Кубани сбежала и бросила трехлетнего сына. В ДТП пострадали три человека, в том числе и сын виновницы аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВД опубликовало видео с места ДТП с пятью погибшими на Кубани

В числе жертв – трое детей (читайте далее)