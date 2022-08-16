Аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы будут закрыты до 23 августа

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы снова продлили. Ограничения будут действовать до 23 августа.

- Временно ограничены полеты в 11 российских аэропортов. Закрытыми воздушные гавани останутся до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме Краснодара, Геленджика и Анапы временные ограничения действуют в аэропортах Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Сочи по-прежнему функционирует как временный хаб. На юге России продолжают также работать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.