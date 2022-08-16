МВД опубликовало видео с места ДТП с пятью погибшими на Кубани

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае на трассе Курганинск — Армавир произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Пять человек погибли. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

Авария произошла рано утром, около 05:25, на трассе в районе Курганинска. Там столкнулись «Газель» и легковой автомобиль Lada. Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Жертвами ДТП стали пять человек — водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. В числе погибших трое детей. Помимо этого, пострадали водитель и пассажир грузовика.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины столкновения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что предположительно в жесткой аварии погибла семья с тремя несовершеннолетними детьми. ДТП случилось в двух километрах от Курганинска в сторону Армавира. Сейчас устанавливаются их личности, проводится проверка.