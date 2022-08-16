В Сочи начали готовиться к Новому году. Фото: администрация Сочи

В Сочи уже начали подготовку к Новому году. Концепцию праздничного оформления утвердят до 1 сентября. Во всех районах будут созданы тематические новогоднии локации в Сочи 2023. Установят световые инсталляции, фотозоны и иллюминацию. Сочи к празднику украсят более 400 светодиодных конструкций.

Город будет сиять к Новому году. Фото: администрация Сочи

- Работа масштабная, начинаем готовиться уже сейчас, чтобы к началу декабря главный курорт страны ярко засиял для всех своих жителей и гостей, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Новогодние локации в Сочи 2023

К слову, оформят даже въездные ворота в город на автомобильных постах Магри и Псоу, в международном аэропорту и на крупных железнодорожных станциях. Одной из главной локаций станет площадь Флага. Здесь будет установлена городская елка. По традиции, на верхушку вместо звезды установят символ Сочи магнолию. Также на площади Флага появятся фотозоны, воздушный шар высотой 10 метров и объемная световая надпись «СОЧИ 2023».

Установят надпись "СОЧИ 2023". Фото: администрация Сочи

По улице Навагинской растянут 1,2 километра гирлянд. А на площади Искусств появятся 9-метровые световые арки в сочинской архитектурной стилистике.

Гирлянды растянут на Навагинской. Фото: администрация Сочи

На улице Молокова в Адлерском районе администрация планирует установить световые часы. Здесь же появится круглогодичная инсталляция из сердец. В Красной Поляне на улице Эстонской установят спиралевидный световой фонтан высотой 5,5 метра.

В Сочи появится новая локация -воздушный шар. Фото: администрация Сочи

В Хостинском районе появятся 6-метровые световые деревья и кольцевые скамьи. В Лазаревском районе установят объемные звезды и цветы. К слову, в каждом районе будут искусственные елки в единой тематике. А на мостах Сочи установят 116 световых консолей.

На курорте установят многокилометровую арку. Фото: администрация Сочи

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, специалисты уже завершают детальную обработку световых решений по каждой новогодней локации в Сочи 2023. Монтаж всех новых достопримечательностей начнут в ноябре. В Сочи выполнят новогоднее оформление до 10 декабря.