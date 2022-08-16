Экс-главу района Кубани нашли мертвым возле здания прокуратуры после громкого суда

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16 августа у здания прокуратуры Гулькевичского района нашли тело мужчины. Им оказался бывший глава муниципалитета 65-летний Леонид Гутриц.

- Около 6 часов утра на пороге прокуратуры нашли тело Леонида Гутрица, бывшего главы Гулькевичского района. Ведутся следственные мероприятия, - сообщил местный юрист Сергей Земцов.

По некоторым данным, бывший глава района покончил с собой. Он не выдержал гнета после возбуждения в отношении него дела о гибели ребенка в аквапарке.

- По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла после громкого судебного процесса, якобы по которому решение было принято не в пользу покойного. У Гитрица нашли в кармане предсмертную записку. Очевидцы сообщили, что в ней предприниматель сообщил о продажных правоохранителях, которые и довели его до срыва.

Леонид Гутриц попал под следствие после трагедии в июле 2019 года. Тогда в аквапарке «Семь озер», директором которого он и являлся, утонул 4-летний мальчик. Сначала в гибели малыша обвинили инструктора-спасателя, якобы он допустил нахождение мальчика без надувных нарукавников, жилета и без сопровождения взрослых в основном бассейне, предназначенном для купания детей старшего возраста. А позже дело завели и на Гутрица - в отношении собственника объекта расследование тянулось несколько лет.

- Предполагаю, что поводом являлся «террор» со стороны сотрудника прокуратуры Александра Рахвалова. Говорит об этом и выбор места смерти, - сказал Земцов и выразил надежду на то, что следователи проверят и факт доведения до самоубийства.

Рассматривается и другая версия - прения с ООО «Кубанская строительная компания». Дело в том, что в записке, найденной при обнаружении тела Гутрица, умерший упомянул «прокуроров», «продажных следователей» и «аферистку Чуйко». Так вот именно суды с гражданкой Чуйко у Гутрица тянутся с 2015 года.

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