На Кубани собака сторожила погибшего хозяина, пока ее силой не забрали с места ДТП

Любовь уже не первый день разыскивает пса погибшего в Джубге водителя. Фото: «Туапсинские вести».

Ранним утром 14 августа на трассе Джубга – Сочи 75-летний водитель Geely Vision врезался на встречке в легковушку. Пенсионер погиб на месте, а находившуюся с ним в машине собаку забрали очевидцы ДТП. Авария в курортном поселке Джубга произошла напротив дома по улице Черноморской, 20, где живет Любовь Богданова. Любовь – собачница со стажем. Пока врачи «скорой» увозили в больницу пострадавших из Mitsubishi, она спасала собаку.

– Авария произошла прямо на моих глазах, вчера ходили по поселку до ночи и искали собаку,которая тоже была в той машине с погибшим хозяином. Хотим найти ее и дальше искать родствеников погибшего. Возрастная была, некрупная собака, которая тоже пострадала в аварии, до последнего защищала своего умирающего хозяина, рычала и лаяла: полицейские долго не могли подойти к человеку, – рассказала «КП»-Кубань» Любовь Богданова. – Только через час с небольшим, когда мой муж принес корм, девочка подпустила его и пошла за ним.

У напуганного и поскуливавшего пса были ушибы и раны на голове и лапах. Любовь обработала их, но оставить собачку в доме не смогла. Пес Богдановых счел ее конкурентом, и тогда женщина попросила соседку временно подержать травмированное в ДТП животное у себя. Когда собачку переносили к соседке, она вырвалась и убежала.

Автомобиль, из которого достали собачку, превратился в груду железа. Фото: «Туапсинские вести».

– Мы с мужем и знакомыми не первый день разыскиваем пса по всей Джубге, вчера закончили обходить поселок в половине двенадцатого ночи, – продолжает Любовь.

Семейная пара переживает за судьбу пса. Они разместили объявление в соцсетях и просят откликнуться всех, кто видел собаку.

– Небольшая, палевая дворняжка с белыми «носочками» и ссадинами на голове и лапах, мы сразу ее заберем. Хотим оставить пса у себя, пока не найдутся родственники погибшего в аварии мужчины, в машине которого девочка ехала. Судя по номерам, он житель Краснодарского края, – говорит Любовь.