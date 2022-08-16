С 23 по 25 августа в Краснодаре будут пребывать мощи преподобного Сергия Радонежского. Фото: Кубанской митрополии.

Хорошие новости для православных жителей Кубани. Мощи Сергея Радонежского в Краснодаре готовятся встретить 23 августа. Святыню привезут в Свято-Екатерининский кафедральный собор. Там она будет находиться всего два дня - до 25 августа.

Владыка Григорий отметил, что это один из самых известных русских святых-чудотворцев. Его почитают все русские православные христиане, он является их покровителем.

- В 2022 году Русская Православная Церковь молитвенно отмечает 600-летие со дня обретения мощей святого преподобного Сергия, игумена Радонежского, - рассказывает пресс-секретарь кубанской митрополии, диакон Михаил Степанков.

Икона Святой преподобного Сергия Радонежского.

В рамках этого юбилея во все города России будет принесен ковчег с частицами мощей преподобного Сергия.

Считается, что этот святой помогает в любой беде. Ему молятся об исцелении, как телесном, так и духовном, просят о помощи в земных заботах, молятся о развитии ума у детей и сохранении жизни воинов на поле брани.

- К Сергию Радонежскому обращаются за исцелением различных заболеваний. Известны случаи, когда молитвы у иконы и мощей святого помогли людям исцелиться от рака. Просят и о даровании детей, второй половинки (мужа или жены), - говорят священники. - А еще молитвы святому Сергию Радонежскому с просьбой о помощи читают студенты накануне сдачи экзаменов. Эпизод из его детства, связанный со встречей со старцем, который предсказал ему успехи в учебе, и служит основанием для молитвенных обращений многих поколений учащихся. Молиться могут как сами школьники и студенты, так и их родители.

КОНКРЕТНО

График пребывания мощей

В Краснодар святыня прибудет во вторник, 23 августа. В 09:00 состоится торжественная встреча в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

- Ковчег с частицей мощей святого преподобного Сергия Радонежского встретят митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и архиереи Кубанской митрополии, - уточняют в Кубанской митрополии. - После встречи будет совершена Божественная литургия.

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе частица мощей преподобного Сергия будет находиться до вечера четверга, 25 августа.

В дни пребывания ковчега собор будет открыт с 07:00 до 20:30.

Мощи Сергея Радонежского в Краснодаре: молитва

Молитва об учебе: «Преподобный Сергий Радонежский! Молитвой твоей и верой в Господа нашего Всемогущего путь к знаниям открываю. Помоги, преподобный, справиться с трудностями обучения, укрепи ум мой и дай сил справиться со всем, что уготовано мне. Аминь».

Молитва об исцелении: «Святитель Сергий Радонежский! Помоги сохранить здравие и не дай недугу сломить меня. Молитвами твоими и верой в Господа укрепляюсь, в борьбу с болезнями вступаю. Даруй выздоровление скорое, дабы продолжал я дела праведные. Аминь».