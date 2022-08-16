В Краснодаре начался ливневый дождь 16 августа 2022. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре начался ливневый дождь 16 августа 2022. Обрушился он после полудня. По данным сервиса "Яндекс.Погода", тучи сгустились над всей территорией города, а также над станицами, что находятся рядом.

Особенно сильные осадки наблюдались в центре кубанской столицы. Дождь здесь лил стеной. Жители города сняли на видео, как сильно зарядил ливень, который оставил после себя огромные лужи.

Тучи сгустились над всей территорией Краснодара.

На данный момент о серьезных подтоплениях не сообщается. Однако кратковременный дождь все же отразился на жизни Краснодара. Некоторые улицы встали в огромных пробках. Багровым цветом полыхает улица Красная на отрезке от Одесской до Офицерской. Трудно проехать сейчас и на Гаврилова. Сложная обстановка сейчас на Дзержинского, а также на Тургенева. Намертво стоят автомобили на улицах Школьной и Восточно-Кругликовской.

Кроме того, дождь повлиял на расценки в такси - они выросли в два раза. Двухминутные поездки обойдутся жителям от 200 рублей. Притом что обычно краснодарцы платят не более 90 рублей.

Расценки в такси сейчас космические.

Сейчас тучи уже сместились на север. Отметим, что, по прогнозу, кратковременные осадки в Краснодаре возможны до конца суток 16 августа. Непогода ожидается также и 17-го числа - дождь будет сильнее.

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За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 или 112.