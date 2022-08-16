Два дня, которые сделали жителей Краснодара на шаг ближе к растительному питанию

В Краснодаре два дня шла бесплатная дегустация необычного продукта

В Краснодаре два дня шла бесплатная дегустация необычного продукта. Населению города, который считается одним из самых "мясоедных" в России, предложили попробовать растительное питание - веганские бургеры и смузи с растительным молоком. Причем продукты по вкусу не отличаются от тех, которые мы привыкли есть, уверяют организаторы Hiburger Tour - большого "зеленого" путешествия ESG-проекта акционеров белгородской компании "ЭФКО".

Корреспондент "Комсомолки" сходил на дегустацию и проверил заявления компании.

ЧЕМ ЭТО МЯСО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОГО

В Воронеже и Ростове-на-Дону на дегустацию бургеров с растительным мясом пришло более 2,5 тысяч человек. В Краснодаре за несколько минут к фирменному фургончику с "Едой будущего" тоже набежала большая очередь - много кто спорил, можно ли приготовить хороший бургер без настоящего мяса.

Как уверяют производители, котлета для хайбургера сделана на основе трех видов белка: соевого, горохового и рисового. В него еще входит три вида масел (подсолнечное, рапсовое, кокосовое), пищевые волокна и витамины. И это опровергает одним из самых главных мифов о том, что растительное мясо "выращено в пробирке".

Его основой все-таки служит натуральный белок растений, который, как оказывается, в разы полезнее мясного. В очереди за хайбургером прочитал о результатах исследования Стэнфордского университета. Восемь недель они кормили группу испытуемых только растительным мясом. В середине опыта уже наблюдались положительные изменения: у людей снизился уровень холестерина в крови и улучшился индекс массы тела.

- А я вообще наемся им? - спрашивает у девушки в фургоне крупный мужчина.

И этот вопрос тоже хорошо гуглится. Калорийность 100 грамм растительной котлеты составляет почти 250 единиц. Это больше, чем пищевая ценность курятины, индюшатины, говядины и баранины, но меньше - чем калорийность свинины и утятины. Так что одного бургера с растительной котлетой и овощами хватит, чтобы побороть голод.

А ЧТО СО ВКУСОМ

- Я в прошлом году дегустировал. Не отличишь от обычного мяса, - отзывался о котлете для хайбургера министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Мнение мясоедов

- Мясо очень сочное, было хорошо приготовлено. Я не отличила бы его от обычного. Даже дала своему 3-летнему ребенку попробовать, он доволен, - говорит молодая мама Эльвира.

- Меня обманом заманили сюда. Я взяла бургер, думала, что он обычный, просто какая-то бесплатная акция. А когда сказали, из чего он - была в замешательстве. Вообще не отличила от обычного мяса. По вкусу привычная мне говядина. Бургер получился достаточно сытным, я думаю, мне этого хватит до конца дня, - признается девушка Софья.

- Честно говоря, смешанные чувства. Я знал, что это веганский бургер, ждал, что это будет совсем плохо, но все оказалось очень даже хорошим, - делится впечатлениями плечистый мужчина Игорь.

Мнение вегетарианцев

- Достойная альтернатива обычному мясу. Я раньше знал об этой фирме, покупал их продукцию, чтобы убедить друзей-мясоедов, что аргументы по типу "Как я буду жить без мяса" уже не работают, - смеется молодой парень Артур.

- Я несколько месяцев не ела мясо, но это напоминает то, что я когда-то ела. Было не по себе, я уже успела отвыкнуть от такого вкуса, ем только овощи, крупы, а тут такое. Приятно удивлена. А где-то в Краснодаре можно купить такие котлеты? - спрашивает начинающая вегетарианка Юлия.

Отвечаем

В Краснодаре продукцию Hi! можно купить в гипермаркетах «Лента», «Магнит», Ашан, METRO, «Перекресток», торговой сети «Табрис», магазинах полезных продуктов «Веганопт», «Батат» и Biofam.