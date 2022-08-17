На крупных виноградарских предприятиях Кубани наступает горячая пора. Виноград, который холили и лелеяли весь год, созревает, а специалисты готовы к его сбору. На поля одного из ведущих предприятий страны, агрофирмы «Южная», 11 августа вышли 24 инновационных комбайна для бережного и быстрого сбора лозы. Виноград, собранный в Темрюкском районе, идет на производство местного вина.

- Сейчас собирают ранние сорта «бианка», «кристалл» и «платовский». Темпы уборки наращивают до 1500 тонн винограда в день, - сообщает пресс-служба предприятия.

Аграрии признаются, что холодная весна и проливные дожди могли навредить урожаю. Но в предуборочный период сотрудники компании смогли усилить работу по борьбе с вредителями и сорняками для защиты винограда.

- Прогнозы на урожай оптимистичные - в планах собрать более 80 тысяч тонн ягод высокого качества, - отметили в агрофирме «Южная».

К сбору урожая на этой неделе готовы приступить и в «Абрау Дюрсо» под Новороссийском.

- 16 августа начался сбор на винодельнях «Юбилейная» и «Ведерников» в Ростовской области, в четверг, 18 августа, планируем начать в Абрау-Дюрсо, - рассказали в пресс-службе винодельческой компании.

Небольшие фермерские хозяйства собирают виноград для продажи на рынках. Цена за килограмм ягод сорта «викинг» - 120 рублей. Оптом отдают дешевле – за 100 рублей.

- У нас несколько столовых сортов, которые пользуются популярностью у покупателей. Пошли ранние, их везем на местный рынок. Урожай ожидаем на уровне прошлого года, он будет хорошим, - говорит фермер из Темрюкского района Надежда Руднева.

Цены в Краснодаре

Местный виноград на днях появился на рынках Краснодара. Стоимость ягоды зависит от сорта.

"Киш-миш" – 100-130 рублей

"виктория" – 80 рублей

виноград черный – 140 рублей

"дамский пальчик" – 80 рублей

"розовый пальчик" – 125-150 рублей

"кардинал" – 125 рублей

"преображение" – 150 рублей

"молдова" – 50 рублей.

КОНКРЕТНО

В этом году в Краснодарском крае планируют получить 225 тысяч тонн винограда. Этот показатель выше прошлогоднего. В 2021 году аграрии собрали 180 тысяч тонн винограда.

- На наш край приходится треть виноградников всей страны. По традиции, самые большие площади заложены в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах. Каждый год эти площади мы стараемся увеличивать. Это значит, что и количество натурального кубанского вина тоже будет становиться больше, - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе под выращивание лозы выделено около 29 тысяч гектаров. Что важно, на Кубани практически все саженцы – отечественной селекции. А значит, вкусной ягоде не страшны санкции.