Ужас без конца: синоптики рассказали, когда изнуряющая жара отступит от Краснодарского края

На Кубани установилась невыносимая жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Невыносимая жара установилась в Краснодарском крае. Столбики термометров уже несколько недель не опускаются ниже 35 градусов. Хотя местами воздух прогревается до +38. Перевести дух жители и гости Краснодара рассчитывали после дождя, который обрушился 16 августа. Но он положение особо не поправил. Ливень пекло не сбил - к жаре добавилась духота. «КП» - Кубань» узнала, когда изнуряющая жара отступит от Краснодарского края.

Как говорят синоптики, на данный момент на всей территории края продолжает действовать штормовое предупреждение.

- В отдельных районах региона ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несмотря на это, в дневные часы будут сохраняться высокие температуры - до +35 градусов, на побережье Черного моря - до +32 градусов.

Более того, спасатели даже предупреждают о риске возникновения пожаров.

- 16 и 17 августа в северо-восточных, северо-западных районах, в южной половине, а также на Черноморском побережье (в Новороссийске) сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, - уточняют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сбавлять обороты жара не планирует. Синоптики советуют жителям и гостям Кубани подготовиться к продолжительному зною.

- Не исключено, что такие высокие отметки продержатся до конца августа, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

НА ЗАМЕТКУ

Промываем глаза чаем и носим влажные повязки

Спасатели рассказали, как выжить в условиях жары.

- Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

- На улице передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.

- Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды.

- Во время засухи промывайте глаза слабым раствором чая.

- Носите влажную повязку на лице.

Спасатели рассказали, как выжить в условиях жары. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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