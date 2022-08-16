Звезда ФК «Краснодар» рассказала, как изменилось общение Сергея Галицкого с командой после болезни

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. Бизнесмен увлекся игрой еще в детстве. Но профессиональная карьера не сложилась.

Однако увлечение предприниматель не бросил. В 2008 году он создал футбольный клуб «Краснодар». За 14 лет «быки» прошли путь от Второго дивизиона до Лиги чемпионов, самого престижного трофея на планете.

Черно-зеленые уже играли в финале Кубка России, брали серебро чемпионата. Сергей Галицкий не пропускал ни игры, ни тренировки своей команды. Бывал практически на занятиях.

Но осенью прошлого года бизнесмен заявил, что болен. Из-за недуга он даже пропускал домашние матчи черно-зеленых. Это случилось впервые с создания команды.

Спустя полгода Сергей Галицкий вернулся на трибуну. Он не пропустил ни одного матча «быков» в новом сезоне. А звезда «Краснодара» Матвей Сафонов даже заявил, что бизнесмен уже возобновил полеты на тренировки.

- Он регулярно приезжает и общается с командой. Говорит, что мы не должны отходить от своего стиля, – признался вратарь.

Также вратарь сборной России отметил, что бизнесмен требует от команды сохранения особенностей игры. Проще говоря, чтобы «быки» показывали футбол, как до ухода легионеров.

Напомним, что весной 2022 года черно-зеленые остались без девяти иностранных футболистов. Семь человек заморозили контракты, еще двое – расторгли. Позже в Краснодар вернулись всего три человека: Кайо, Джон Кордоба и Кристиан Рамирес.