Краснодарский психолог рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников

Несмотря на то, что люди предупреждены о звонках аферистов, все равно попадаются на их крючок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из самых популярных видов мошенничества в России – телефонное мошенничество. Злоумышленник представляется сотрудником банка и самыми разными уловками пытается выведать данные клиента финансовой организации и похитить деньги со счета. При этом каждый раз изобретаются все новые и новые схемы. И несмотря на то, что люди предупреждены о звонках аферистов, все равно попадаются на крючок и сами передают им конфиденциальные данные. Почему мошенникам это удается и как не стать их жертвой, рассказал клинический психолог Максим Милославский.

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, на которого ссылаются РИА «Новости», рассказал, что только за первый квартал этого года телефонным мошенникам удалось украсть со счетов россиян 3,3 млрд рублей, что на 14% больше прошлогодних показателей за тот же самый период.

За первый квартал этого года телефонным мошенникам удалось украсть со счетов россиян 3,3 млрд рублей.

При этом только за первые несколько недель мая ЦБ обратился в правоохранительные органы с просьбой о блокировке более 25 тысяч телефонных номеров, с которых поступают вредоносные звонки, пишут «Известия». Этот показатель на 13% выше, чем в апреле, и втрое – чем в марте.

Несмотря на то, что большинство россиян знают о мошеннических звонках и принимаемых схемах, зачастую вызов поступает не в самый подходящий момент и человек оказывается к нему просто неготовым, пояснил клинический психолог, руководитель краснодарского отделения ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов (АКПП), основатель центра доказательной психотерапии ТОЧКА ВЫБОРА Максим Милославский.

По его словам, первая уловка злоумышленников – эффект неожиданности. Более того, многие звонящие часто используют весьма агрессивные психологические манипуляции, которым многие оказываются не в силах противостоять.

В частности, мошенники сразу давят на чувство страха от возможной потери денег. Именно поэтому одна из самых распространенных и успешных схем «развода» – это якобы подозрительный перевод денег на сторонние счета.

Чтобы средства не ушли окончательно, действовать нужно быстро. И это еще один важный нюанс, подчеркнул основатель центра доказательной психотерапии. Человек просто не успевает все обдумать и принять правильное решение.

- Телефонные злоумышленники – это подготовленные люди, которые в своей работе используют четкий алгоритм действий. Причем эти схемы постоянно совершенствуются. Кроме того, они имеют определенные навыки психологического и эмоционального давления, с которым справляются не все, – подчеркнул Максим Милославский.

Чтобы вызвать доверие, они представляются сотрудниками служб безопасности банков или же представителями спецслужб. При этом у них есть определенные данные о человеке, которому они звонят, что окончательно подкупает.

Если вдруг поступил такой звонок, психолог советует дать себе время опомниться и прийти в себя. Принимать решения в спешке не следует. Надо попросить перезвонить через пару минут, а лучше самому обратиться в банк. Во время разговора необходимо быть внимательным, не поддаваться на уговоры, а также попробовать оценить логику изложения звонящего и правдоподобность информации, добавил клинический психолог Максим Милославский.