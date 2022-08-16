Рыл туалет, а наткнулся на кости. Сенсационная находка на Кубани взбудоражила историков

На страшную находку хозяин участка наткнулся, когда рыл яму под уличный туалет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Земля прячет историю. В этом убедился житель станицы Ладожской Усть-Лабинского района Кубани, когда случайно обнаружил человеческие кости. Мужчина затеял на своем участке стройку - хотел установить уличный туалет. Выбрал место и там решил копать выгребную яму. Опустившись на глубину около двух метров, он наткнулся на что-то твердое. Приглядевшись, опешил - человеческие кости и череп!

Не раздумывая, мужчина тут же позвонил правоохранителям. Мало ли - криминал. На место выехали следователи, осмотрели выкопанную яму и найденные там останки. После чего решено было забрать кости на экспертизу.

Останки уже передали экспертам. Фото: Павел ГОРДЕЕВ.

- Сейчас идет проверка. Назначены судебные медико-криминалистическая, генетическая экспертизы, а также экспертиза по восстановлению возможного прижизненного облика человека, - уточнил «КП» - Кубань» помощник руководителя следственного управления СКР по краю Денис Сидоров.

Кости лежали в земле ровно. Фото: Павел ГОРДЕЕВ.

На месте, где найдены находки, побывал и председатель районного отделения ассоциации ветеранов боевых действий Павел Гордеев.

- Рост найденного скелета - около 160-170 сантиметров. Кости лежали ровно, при этом каких-либо металлических предметров или деталей одежды обнаружено не было. Правда, было что-то вроде браслета из медной проволоки, который сильно окислился и изменил цвет, - рассказывает Павел Гордеев о находке.

Один из сосудов отлично сохранился. Фото: Павел ГОРДЕЕВ.

При этом он обратил внимание, что в ногах скелета стояли два глиняных горшка. Один из них прекрасно сохранился, второй частично поврежден. Не исключено, что закопанные глиняные сосуды были частью ритуала во время погребения.

Уже сейчас есть предположение, что захоронение человека не просто старое, а древнее. Возраст найденных останков оценивается более чем в 1500 лет. В этом районе станицы есть небольшой курган, где хоронили людей. В районе находится большое количество меотских городищ. Эти памятники оставили меоты – предки адыгов. Они занимались земледелием, а хлеб экспортировали в Боспорское царство, а оттуда в Грецию. Это происходило около двух тысяч лет назад.

Найти сосуды, которым больше 1000 лет, в таком состоянии - большая удача. Фото: Павел ГОРДЕЕВ.

Чтобы узнать больше о находках, необходим профессиональный взгляд археологов и историков. Но то, что найденные останки и горшки - ценные, сомнений нет ни у кого.

- Сохранность для этих экспонатов очень хорошая. Они уцелели почти в первозданном виде, скорее всего, благодаря тому, что землю не тревожили достаточно долгое время. Словом, это большая удача, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» научный сотрудник историко-краеведческого музея Усть-Лабинского района Наталья Чабина. - Кстати, больше 10 лет назад другой житель станицы во время рыбалки откопал глиняный сосуд, очень похожий на тот, что найден сейчас.

По словам специалистов, артефакты подвергнут тщательным исследованиям, лишь после которых передадут в музей. Место для таких ценных экспонатов уже подготовили.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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