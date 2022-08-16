Откровения волонтера на Донбассе: «Дети выходили из подвалов и не могли разговаривать»

Юрий Мезинов раздает игрушки детям Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Если когда-нибудь кто-нибудь напишет книгу о героях Донбасса, я бы очень хотела, чтобы там было имя этого человека. А имя его - Юрий Мезинов.

Волонтер Юрий Мезинов Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Впервые я услышала о нем от своего приятеля Анатолия Кравченко. Толик - парень сдержанный и осторожный. Слов на ветер не бросает. Но здесь он не сдерживал эмоций: «Юра - уникальный. Понимаешь, это человек с огромным сердцем».

Юра развозит гуманитарку Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

«Я всегда хотел помогать»

40-летний волонтер, руководитель штаба Захара Прилепина в Луганске Юрий Мезинов ЛНР знает, как родную Ростовскую область. Точно помнит, кому и куда надо привезти лекарство, кому обещал памперсы, дрожжи, продукты. Его ждут, его просят о помощи. И он никому не отказывает.

А спасать людей хотел еще юношей. Даже поступил в Ростовский строительный университет на «пожарную безопасность». И даже пошел потом работать по специальности.

В штабе, где Юра Мезинов собирает гуманитарку Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- А моя первая волонтерская работала началась в 2008 году, когда в Ростовской области расселяли беженцев из Южной Осетии. Мы с ребятами-пожарными и одежду возили туда, и продукты. Не сразу все вопросы решились, конечно. Но первый полезный опыт уже был.

Волонтер Юрий Мезинов Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

А потом случился Крымск. В 2012 году наводнение стерло с лица земли тысячи домов, унесло сотни жизней. Город нуждался в восстановлении. И без помощи волонтеров не справился бы.

- Мы тогда с друзьями собрались в колонну и поехали туда. И там на месте помогали ил людям вычерпывать из домов, разгружали гуманитарку, продукты возили, - рассказывает Юрий Мезинов. – Так на базе нашего скромного коллектива, можно сказать, семейного - кумовья, друзья - начала формироваться маленькая хорошая команда! И когда с осени 2014 года дебальцевский котел усилился, я переехал «за ленточку». До этого мы помогали только на территории России и на границе.

Тогда Юрий стал ездить в Донецк, в Горловку.

- Однажды друзья завезли меня в Горловку и «забыли» там. Она на тот момент была окружена, без выезда. Остался я и работал, помогал чем мог людям, - вспоминает волонтер. - Так и прикипел к Горловке, был неоднократно в Зайцево, вывозили много раз и детей, и помогал электричество проводить. Там я «оброс» друзьями - хорошими, сильными, мощными. Так мы построили храм в селе Никишино, рядом с тем, который разбили украинцы. Еще мы поставили ДНК-лабораторию, чтобы можно было определять погибших.

«Когда денег не было, устраивали детям спектакли».

Самая тяжелая тема для Юры - дети. Я столько раз видела на Донбассе, как он, рискуя жизнью, бежал по открытой для минометов ВСУ дороге туда, где живут малыши, чтобы отдать им игрушки и конфеты. И всегда думала о том, что не каждый мужчина так искренне способен переживать именно за малюток.

В прошлом году Юре дали медаль «За заслуги перед Горловкой».

Юра Мезинов Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

- Очень близко к Горловке - село Никишино. Оно было сильно разрушено. С первых дней начала боев в 2014-м мы там были с ребятами, практически под патронаж взяли это село. Потом все в телевизоре успокоилось и народ подзабыл, что происходит. Но я все видел: мы продолжали терять тех людей, с которыми подружились. Люди, с которыми мы общались там, продолжали терять свои дома. Мы помогали тем, кто остался без ничего, выезжать. Организовывали весь процесс, вещи привозили туда. Ну, в общем, к тому моменту, когда, как все думают, «стало потише», нам бросить эти места, этих людей было уже невозможно, - рассказывает Юра.

Юра Мезинов раздает подарки детям Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Так волонтер открыл с товарищами в Ростове гуманитарный склад «Добро-на-Дону», куда могли приехать беженцы и выбрать все, что надо.

- Первое время, когда еще не было у нас друзей-благотворителей из Москвы и других городов, мы многое делали за свои деньги, и они, конечно, начали быстро заканчиваться, - объясняет волонтер. - Я очень переживал тогда. Пока искали финансы, придумали другой способ помогать: нанимали аниматоров, брали кукурузные палочки у друзей и наряжались аниматорами и устраивали в деревнях детские праздники. Потом присоединился к нам кукольник из Сибири Сергей Нарыков, мы с ним несколько турне сделали по Донбассу. Показывали детские спектакли. Такое было время, сейчас уже вспоминаешь, как из другой жизни. А тогда эмоции переполняли. Но там были особые дети, которые за месяцы в подвале теряли способность разговаривать. Помню, как в Чернухино дети маму сами в мерзлую землю в палисаднике у входа в дом хоронили. От такого либо бежишь, пытаясь забыть, либо осознаешь, каково детским хирургам в онкологии, и работаешь дальше…

Юра собирает гуманитарную помощь Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Юра отворачивается. Глаза его мокреют.

- Вот опять разнылся, потому что вспомнил: в Иловайск с клоунами приехали. Это еще весна 2015-го была. И много детей собралось, человек 300, очень много. Все так классно прошло. И вдруг подходит ко мне человек из местной администрации и говорит: «Вас комендант к себе позвал». Суровый такой мужик, коренастый, лет пятидесяти. Подхожу, думаю, может, какие претензии. А он руку мне жмет и говорит: «Вы даже не представляете, что это для нас значит». И тут - эмоции победили. Он смахнул слезу, отвернулся и ушел, - рассказывает Юра.

Юрий Мезинов Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

«Когда ты рядом - людям чуточку лучше»

- Здесь, в мире, где ценность жизни так высока, вообще много эмоций, - продолжает Юра. - Кто-то лезет в горы. Кто-то ныряет на глубину. Но вряд ли эти люди смогут получить столько, сколько их получают волонтёры на Донбассе. Они тяжёлые, эти эмоции, зачастую на грани, но всегда сверху припудрены позитивом. Ибо не будь тебя рядом, всё было бы чуточку хуже. Часто у меня спрашивают: «А с оружием почему не идёшь?» Вопрос этот, честно скажу, меня мучал. Вроде здоровый мужик. Я почти уже был в военкомате, когда один военный в высоком звании, позвонил и сказал: «Делай то, что у тебя получается хорошо: помогай людям, армии, а мы тут сами разберемся. А если, не дай бог, тебя ранят? Жаль будет потерять человека, который знает все нужды и привозит много необходимого ребятам».

Юра Мезинов был тем, кто знал: спецоперация неизбежна. И в феврале этого года он был уже на Донбассе. Вывозил из Мариуполя людей, собирал гуманитарку, возил ее туда, куда «ещё все боятся». ЛНР, ДНР, Запорожье, Харьковская область.

Во всем Юру поддерживает его красивая и светлая супруга Екатерина. О ней он может говорить бесконечно. В семье двое мальчишек - один уже совсем взрослый - ему 20.

Юра со своей женой Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

Когда я приезжаю с гуманитаркой в ЛДНР, всегда иду за Юрой уверенно с пакетами для стариков, которые живут в недоступных для машин домах, усыпанных минами-лепестками. Хотя он и говорит: «Близко не иди, чтоб, если что, тебя мной не заляпало».

Юра нужен нашей стране. Еще долго-долго. Ему надо еще столько обмундирования передать нашим бойцам, столько продуктов - мирным жителям освобожденных территорий. И продолжать нести наш русский мир и истинные его ценности примером своей жизни.

Помощь людям Фото: Анна АРТЕМЬЕВА

КСТАТИ

Гуманитарная миссия краснодарцев стала возможной благодаря Юре Мезинову

- Наша кубанская гуммиссия стала возможной и выросла до многотонных размеров благодаря именно этому человеку, - рассказал организатор гуманитарных поездок краснодарского фонда «Добро и Дело» Николай Павлов. - С ним каждый пакет с продуктами, каждое лекарство дойдёт до того, кто нуждается. Сейчас Юра открыл склад в Новоайдаре, наш краснодарский фонд «Добро и Дело» помогает его наполнять. Совместные планы у нас грандиозные, но я могу сказать точно: с Юрой я не переживаю ни за что. Он сделает все правильно и по совести!