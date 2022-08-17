Екатеринодарская старина. Какие вековые особняки обновят в Краснодаре до конца года

Все больше старинных особняков Краснодара преображается. Фото: соцсети.

Из 19,5 тысячи объектов культурного наследия различных эпох на территории Краснодарского края более 1300 памятников – исторические здания, перешагнувшие вековой рубеж. В Год культурного наследия в столице региона сразу нескольким памятникам архитектуры регионального значения, которые много десятилетий ждали ремонта, вернут первоначальный вид.

Здесь были «обувной король» и… Пашок

Свой дом адвокат и присяжный поверенный Екатеринодарского окружного суда Вячеслав Сербин строил с 1907 по 1910 год по проекту архитектора Гавриила Никитина. Позже кирпичный особняк в стиле модерн с элементами барокко приобрел для семьи «обувной король» Сахав, а в советские годы в доме по улице Коммунаров, 18, были коммуналки… В 2018 году особняк выставили на продажу за 12 млн рублей. Новый владелец начал ремонт, но нарушил законодательство об охране объектов культурного наследия.

Дом присяжного Сербина на Коммунаров собственник наконец-то дождался реставрации. Фото: администрация края.

Жилой дом известного екатеринодарского врача Степана Михалева по улице Чапаева, 85, в характерном для дореволюционного города смешении стилей немало натерпелся за век с лишним. Меньше года назад неизвестный размалевал особняк граффити, да еще и размашисто подписался на весь фасад: «Пашок». Собственник особняка не только много лет не пользовался им, но и не содержал памятник архитектуры в порядке: одноэтажный особняк медленно разрушался.

Особняк врача Михалева на Чапаева еще недавно был изуродован граффити. Фото: администрация края.

– Ремонт дома Сербина вновь ведется, но уже по проекту реставрации, одобренному экспертами. Кирпичную кладку особняка обновят, а также восстановят декор главного фасада, кованые ограждения парапета, надкрылечный зонт, шпиль башни на кровле и парадные двери по сохранившимся аналогам периода постройки здания, – рассказали «КП» - Кубань» в краевом управлении госохраны культурного наследия. – Владельца особняка Михалева только судебное решение заставило приступить к реставрации дома. Фасад здания уже очищен, затем восстановят кровлю, водостоки, архитектурный декор, окна и двери.

Купеческий модерн

На двухэтажный доходный дом в стиле модерн на углу улиц Гимназической, 55, и Рашпилевской, 55, нельзя не обратить внимание. Даже обветшавший он красив. Его построил для себя в 1910-х годах екатеринодарский купец Георгий Азвестопуло. В 1930-х дом занимал союз сельхозкооперативов, после него – разные ведомства, а в последние годы им не пользуются.

Одно из красивейших зданий в стиле модерн на Гимназической скоро преобразится. Фото: администрация края.

– Новый собственник обратился за разрешением на реставрационные работы: специалисты проанализируют состояние здания, порекомендуют реставрационные технологии и утвердят их проект, – добавили в краевом управлении охраны объектов культурного наследия. – Как и в случае с домом екатеринодарского предпринимателя Купцова, где отреставрируют кровлю, окна и кирпичную кладку, восстановят фасад, утраченные элементы ковки балкона и ворот.

Краснокирпичную екатеринодарскую эклектику на Красной скрывает современная плитка. Фото: администрация края.

Екатеринодарский предприниматель Михаил Купцов в конце XIX века построил по улице Красной, 86, двухэтажный дом. Первый этаж занимал его галантерейный магазин, комнаты на втором этаже сдавались. Сегодня здесь все как и прежде: внизу магазин, верхний этаж жилой, вот только красота ажурной кладки фасада сейчас скрыта гранитной плиткой.

Дом купца Лихацкого во дворе отеля "Марриот" только ждет реставрация. Фото: администрация края.

КОНКРЕТНО

Обновят и другие памятники архитектуры

– В этом году в Краснодаре планируется завершить реставрацию жилого дома на углу улиц Гоголя и Красноармейской, где будет Дом журналистов, и Епархиального училища по улице Седина, 4, а также начать реставрацию дома купца Лихацкого в районе улиц Красной и Длинной, доходного дома подрядчика Акулова по улице Красной, 6, жилых домов Фришкулиди и Пятковой по улице Орджоникидзе, 48 и 50, – рассказали «КП»-Кубань» в управлении госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края. – Для восстановления каждого из памятников архитектуры разработана научно-проектная документация, выданы задания и разрешения, а все работы под контролем наших специалистов ведут организации с многолетним опытом реставрации.

Ранее «КП»-Кубань» писала о том, как волонтеры движения «Том Сойер Фест» в Краснодаре восстанавливают дореволюционный дом архитектора и художника Леонида Сологуба.