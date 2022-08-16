В Краснодаре после залпового ливня под водой оказались улицы Карасунского округа

Дожди будут лить в Краснодаре еще несколько дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре 16 августа после залпового ливня ушел под воду Карасунский округ. По словам очевидцев, потоки дождевой воды понеслись по улицам центра города, а также Комсомольского, Пашковского микрорайонов и Гидростроителей.

- Всего за 15 минут дождя на лестницах и спусках образовались небольшие водопады, - комментировали краснодарцы.

Стихия моментально парализовала автомобильное движение. По данным «Яндекс.Пробки» затор растянулся по центральным улицам и остановил автомобили в спальных микрорайонах округа. Более получаса провели водители на участке от улицы Автолюбителей до Мачуги.

Дожди спровоцировали массовое отключение электроэнергии в этой части города. По данным диспетчеров единого городского центра, вечером здесь произошло сразу пять аварий, которые вывели из строя 111 подстанций и обесточили более 50 улиц.

- Последствия части аварий удалось устранить к 21:30. Некоторые потребители уже запитаны. Аварийные бригады продолжают работы по восстановлению подачи ресурса, - уточнили в ЕДДС Краснодара.

По данным синоптиков комплекс метеорологических явлений ожидается в городе до 18 августа.