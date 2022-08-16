Карикатурист высмеял фобию дождя в Краснодаре

Алексей Рыженко порвал соцсети очередным скетчем. Фото: Алексей Рыженко

Художник Алексей Рыженко известен краснодарцам серией карикатур на жизнь и жителей южной столицы. Из-под карандаша мастера уже вышли юмористические зарисовки на городские достопримечательности и общественный транспорт Краснодара. Вот и очередной скетч, скорее всего, уйдет в массы и станет народным, так как изобразил художник одну из самых главных фобий жителя краевой столицы – страх перед залповым ливнем.

- Когда в Краснодаре ожидается дождь, - так иронично подписал Рыженко свое новое творение.

художник предложил краснодарцам поискать референсы на его артах. Фото: Алексей Рыженко.

На рисунках весь спектр ужаса от надвигающейся стихии. Краснодарцы в панике бегут по домам, едва завидев на горизонте тучку. Отчаянные серферы с доской наперевес предвкушают волну, а рядом водолаз готовится к погружению.

- Шикарно! Как всегда - шедевр! – расхвалили художника его подписчики.

Сколько отсылок к знаменитых произведениям нашли? Фото: Алексей Рыженко.

Самым внимательным Алексей Рыженко предложил угадать референсы из каких знаменитых произведений легли в основу его артов. Вот бежит семья, на улицах ужас. Легко угадываются мотивы «Последнего дня Помпеи», а вот Джека и Роуз из голливудского фильма-катастрофы делят деревянный плот.

- Но самое смешное – это водитель такси. Он явно рад прогнозу погоду, – хохочут подписчики.

Теперь краснодарцы ждут от веселого художника новой серии – «Краснодар после дождя».