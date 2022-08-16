Богомолов бросил Собчак в Латвии

Ксения Собчак с супругом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники Ксении Собчак с завистью следили за европейскими каникулами семьи телезвезды. Еще бы, ведь большинству россиян сейчас закрыт путь за пределы России. Телеведущая вместе с супругом успели побывать в Италии и Франции. Ксению и ее супруга Константина Богомолова в путешествии сопровождали дети – сын Ксении от Максима Виторгана Платон и дочь Константина от актрисы Дарьи Мороз Анна.

- Посмотреть пустой Версаль - это очень круто! Очень понравилось, как французы по-прежнему смело сочетают современность и старину, - восторгалась блондинка.

Казалось бы, что семейство наслаждается отдыхом, но внезапно в Латвии семья распалась. Константин Богомолов покинул супругу с пасынком и улетел с дочерью в Санкт-Петербург.

- Отправляюсь в Питер на гастроли - первые большие гастроли Новой Бронной. На сцене великого Александринского театра мы покажем четыре последние наши премьеры, - цитирует kp.ru режиссера.

Ксения решила, что разделит успех мужа на расстоянии и осталась в Юрмале с пятилетним Платоном. Несмотря на жару телеведущая активно путешествует по стране и знакомится с местными достопримечательностями. Поделилась с подписчиками она и снимками в бикини. Правда, поклонники фотоснимки не оценили и высмеяли теледиву. Многие решили, что бывшая ведущая телестройки о любви берет пример с Ольги Бузовой, которая частенько выставляет свое тело на всеобщее обозрение.