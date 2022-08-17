Черноморские мидии помогают в восстановлении экосистемы

Мидии помогли очистить море в Сочи и Новороссийске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Черноморские мидии помогают оценивать восстановление экосистемы морской воды. У берегов Новороссийска моллюски выросли в размерах, а в долине реки Мзымта они стабилизируют экологическую ситуацию в прибрежно-морской зоне спустя семь лет после олимпийской стройки.

Мидии и устрицы накапливают в своем организме загрязняющие вещества, содержащиеся в воде. Их по праву считают биоиндикаторами. Так как моллюски могут легко свидетельствовать о загрязнении экосистемы прибрежной зоны.

- В акватории Цемесской бухты провели анализ мидий. Он показывает, насколько эффективны в порту проводимые природоохранные мероприятия и как тщательно очищают сточные воды на перевалочном комплексе «Шесхарис», - сообщили в газете «Новороссийский рабочий».

На полигоне, который находится на опорах нефтеналивного причала, в специальных садках разместили 300 гигантских устриц. Их заселили на глубину 6-9 метров. Для заселения акватории мидиями установили коллекторы. На конструкции подсадили 900 моллюсков. Кроме того, натянули специальную сетку, в которой создали все условия для роста зеленых и бурых водорослей.

В этот раз исследования проводил испытательный центр «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии». Ему удалось выяснить, что за последние полгода мидии и устрицы выросли в размерах, что свидетельствует о благоприятной обстановке в бухте и отсутствии негативного воздействия порта.

В Сочи экологическая обстановка обстоит совсем другим образом. Там в 50-метровой зоне вдоль побережья произошло максимальное накопление химических элементов в мидиях. Это случилось из-за олимпийского строительства и разгрузки в море рядом с Имеретинским пирсом. В результате наземная экосистема долины реки Мзымта оказалась сильно загрязнена.

Ученые взяли пробы мидий на пирсе и сообщили хорошие новости. Наконец-то экологическая ситуация в этом районе начала улучшаться.

- Линейные промеры годовых колец мидий показали стабилизацию экологической ситуации. Она улучшилась в прибрежно-морской зоне спустя 5 лет после олимпийской стройки, - сообщила главный научный сотрудник ФИЦ СНЦ РАН д.б.н. Лалита Захарихина.

Уточняется, что в качестве биоиндикатора антропогенного воздействия на Черноморское побережье были рассмотрены мидии черноморские. Моллюски заселили металлические сваи Имеретинского пирса, который построили к Олимпиаде 2014 года.