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Общество17 августа 2022 5:10

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко станет главой кабмина Харьковской области

Об этом эксклюзивно сообщил российский журналист Владимир Соловьев
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Андрей Алексеенко

Андрей Алексеенко

Председателем Совета министров администрации Харьковской области станет мэр Краснодара - 44-летний Андрей Алексеенко. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

- А вот это уже интересно. По информации Соловьев Live, председателем Совета министров Администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара, - написал в своем Telegram-канале Соловьев.

Журналист отметил, что Алексеенко хорошо известен на Кубани: он был замглавы Туапсинского района, исполнял обязанности главы в Ейском районе, кроме этого, работал в должности первого заместителя губернатора Краснодарского края, курировал строительную сферу.

- Алексеенко сделал себя сам — свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует — бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко, - отметил Соловьев.

Телеведущий назвал главным аспектом то, что кабмин Харьковской области возглавит успешный управленец, который блестяще продвинулся по карьерной лестнице в одном из самых развитых регионов России.

- Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда, - завершил Соловьев.

Примечательно, что в июле в интервью автору программы «Без маски» Дмитрию Михееву Андрей Алексеенко отвечал на вопрос о переезде на освобожденные территории ДНР и ЛНР.

- А вы следите за новостями из ДНР и ЛНР?

- Да, конечно.

- А если вам вдруг предложат поехать туда, поедете?

- Конечно.

- А в качестве кого?

- Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально.

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