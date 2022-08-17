Мэр Краснодара Андрей Алексеенко станет главой кабмина Харьковской области

Андрей Алексеенко

Председателем Совета министров администрации Харьковской области станет мэр Краснодара - 44-летний Андрей Алексеенко. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

- А вот это уже интересно. По информации Соловьев Live, председателем Совета министров Администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Нынешний мэр Краснодара, - написал в своем Telegram-канале Соловьев.

Журналист отметил, что Алексеенко хорошо известен на Кубани: он был замглавы Туапсинского района, исполнял обязанности главы в Ейском районе, кроме этого, работал в должности первого заместителя губернатора Краснодарского края, курировал строительную сферу.

- Алексеенко сделал себя сам — свой трудовой путь он начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке. Хобби такой характеристике соответствует — бокс. Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко, - отметил Соловьев.

Телеведущий назвал главным аспектом то, что кабмин Харьковской области возглавит успешный управленец, который блестяще продвинулся по карьерной лестнице в одном из самых развитых регионов России.

- Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда, - завершил Соловьев.

Примечательно, что в июле в интервью автору программы «Без маски» Дмитрию Михееву Андрей Алексеенко отвечал на вопрос о переезде на освобожденные территории ДНР и ЛНР.

- А вы следите за новостями из ДНР и ЛНР?

- Да, конечно.

- А если вам вдруг предложат поехать туда, поедете?

- Конечно.

- А в качестве кого?

- Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально.