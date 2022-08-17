Дрон спас тонущего в море мужчину у берегов Анапы

Фото пресс-службы администрации Анапы

15 августа на Центральном пляже Анапы начал тонуть мужчина. Сигналы о помощи заметил беспилотник, он сбросил спасательный жилет и сразу же подал сигнал дежурному.

- Турист начал тонуть далеко за пределами разрешенной зоны купания. Этот факт обнаружила система мониторинга. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Оказалось, что у мужчины внезапно в море начались судороги конечностей. Пострадавшему вовремя оказали первую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, впервые дрон спас туриста в Анапе летом прошлого года. Именно тогда запустили беспилотники над морем. Система мониторинга значительно сокращает время оказания помощи пострадавшим. Она была разработана Российской академией наук и военным технополисом «Эра».

Вместе с тем спасатели напоминают, что даже несмотря на самые передовые системы безопасности, действующие на пляжах Анапы, отдыхающим необходимо соблюдать элементарные правила поведения на воде. Даже опытным пловцам следует сохранять осторожность и разумно рассчитывать свои силы.