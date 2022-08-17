Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, за сколько купил дачу в Сочи

Андрей Разин купил дачу в Сочи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», неплохо зарабатывал начиная с 1986 года. Ровно через шесть месяцев после создания музыкального коллектива он смог купить шикарный дом в Сочи. Об этом сообщила Телепрограмма.

В начале июня 1987 года Андрей Разин стал владельцем особняка, где потом гремели вечеринки. Продюсер рассказал об этом в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая».

К слову, дача в Сочи обошлась Андрею Разину в 60 тысяч рублей. На сегодняшний день такая сумма кажется мизерной. Но во времена СССР стоила 10-20 тысяч рублей. А что касается квартир, то один квадратный метр стоил в среднем 250 рублей. Делаем вывод, что дача Разину обошлась баснословных денег. За 60 тысяч рублей в 90-е можно было купить квартиру в Москве с видом на Кремль.

- С этого дома начинался «Ласковый май», - с улыбкой вспоминает Андрей Разин. - Здесь побывали все звезды. Все артисты. Тут всегда было весело. Летом столы накрывали на веранде.

Андрей Разин заявил, что дачу он никогда не продаст и не отдаст. Для продюсера она как памятник. По словам Разина, дача для него память о тех годах.

Кстати, для продюсера «Ласкового мая» 60 тысяч не были такой крупной суммой. Андрей Разин зарабатывал на группе в месяц не менее 5 миллионов рублей. Поэтому он мог покупать по 80 таких дач ежемесячно.

Отель Разина. Фото: официальный сайт отеля

Стоит отметить, что у продюсера есть и собственный отель на курорте. Он даже сдает номера по 500 рублей, чем вызывает гнев и недовольство местных предпринимателей.

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