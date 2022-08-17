В Новороссийске старший дознаватель попал под следствие за взятку в 50 тысяч рублей

Расследование продолжается

В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего старшего дознавателя линейного отдела полиции МВД России на транспорте. Его подозревают в получении взятки.

Ранее по этой же статье задержали двоих коллег старшего дознавателя. Их поймали с поличным при передаче 50 тысяч рублей, подозреваемый передал деньги, чтобы не попасть в СИЗО.

- Отделом расследовалось уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. Двое дознавателей сообщили мужчине, что за 50 тысяч рублей они смогут способствовать избранию ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

4 августа заявитель пришел в линейный отдел полиции на станции Новороссийск и передал деньги. Полицейских задержали с поличным оперативники ФСБ России по Краснодарскому краю. При этом в ходе предварительного следствия была установлена причастность к преступлению 42-летнего старшего дознавателя. Он также попал под следствие.

- В отношении 42-летнего старшего дознавателя возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере». Материалы соединены в одно производство. В настоящее время оперуполномоченным предъявлено новое обвинение в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в краевом СУ СК по краю.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

- Руководством Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу назначено проведение служебной проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.