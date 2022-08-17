Новые детсады, завершение проблемных долгостроев и борьба с «визуальным мусором». Чем известен мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого назначат главой кабмина Харьковской области

Должность мэра Краснодара Андрей Алексеенко получил в декабре 2021 года. Фото: krd.ru

Кабмин Харьковской области возглавит мэр Краснодара Андрей Алексеенко. О том, когда глава города освободит свой кабинет, в администрации кубанской столицы не говорят. Но не исключено, что произойдет это уже в сентябре. Стоит сказать, что в должности градоначальника Андрей Алексеенко пробыл меньше года. Однако за то недолгое время, пока он был у руля, город преобразился, произошло немало значимых событий. “КП” рассказывает, что сделал для Краснодара мэр Андрей Алексеенко.

Строительство школ и детсадов

Одна из главных болевых точек города - нехватка социальных объектов. И эту проблему Андрей Алексеенко не раз признавал. При нем в городе начали строиться детсады, некоторые из них появлялись в тех районах, где раньше их не было вовсе.

Так, на улице Тверской стартовало строительство детского сада на 100 мест. Это первое дошкольное учреждение на территории поселка Российский, очень долгожданное для жителей.

- Сейчас подрядчик выполняет земляные работы для дальнейшего обустройства котлована здания, - объяснил мэр Краснодара. - А по соседству полным ходом идет строительство большой школы.

Возводят детсад и по улице Тупиковой в хуторе Ленина. Появится учреждение для дошкольников в отдаленном и при этом густонаселенном районе. Но места должно хватить всем - детсад рассчитан на 210 ребят.

Строительство детского сада в хуторе Ленина. Фото: t.me/alekseenko_krd

А еще выдано разрешение на строительство детсада на 300 мест вблизи Западного Обхода. В двухэтажном здании разместят 16 детских групп, в том числе 4 ясельных – для детей от полутора до трех лет. Строительство всех четырех объектов планируется завершить в 2023 году.

Андрей Алексеенко на месте строительства детского сада в станице Елизаветинской. Фото: t.me/alekseenko_krd

- В районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской до конца 2022 года начнут строить еще один детсад на 350 мест, - поделился мэр Краснодара. - Сейчас некогда практически пустой район активно развивается: в феврале этого года здесь уже началось строительство детсада на 350 мест. Еще один детсад начали строить в прошлом году. Возведение всех объектов держу на постоянном контроле.

Кроме того, по проектам еще двух детсадов на Проспекте им. Писателя Знаменского и на территории ЖК «Самолет» в поселке Колосистом уже получены положительные результаты госэкспертизы.

Так будет выглядеть детский сад на улице Тверской. Фото: t.me/alekseenko_krd

НА ЗАМЕТКУ

35 социальных объектов одновременно строят сейчас в Краснодаре

Это 22 детсада

Они рассчитаны на 4885 мест

А еще возводят 10 школ на 17775 мест

Продолжают строить два спортивных объекта

Также идет возведение двух учреждений здравоохранения.

Борьба с хаотичными коттеджными поселками

На окраинах Краснодара за последние годы выросло немало коттеджных поселков. Построили их бессистемно и хаотично, но главная проблема - они не обеспечены необходимыми инфраструктурными мощностями. Как правило, там нет нормальных дорог, необходимых жителям социальных объектов. Такой подход в корне решил поменять глава Краснодара Андрей Алексеенко.

- Чтобы навести порядок, обеспечить социальной и инженерной инфраструктурой массивы, которые будут строиться в дальнейшем, дал поручение внести изменения в Правила землепользования и застройки, - уточняет мэр города. - Поставил задачу внести изменения в кратчайшие сроки. Нынешние методы застройки должны остаться в прошлом.

Радость для дольщиков

Чтобы сосчитать долгострои в Краснодаре, не хватит пальцев двух рук. Но все же с каждым годом их становится меньше. Так, при Андрее Алексеенко решилась судьба ЖК «Клубный квартал».

Жилой комплекс начали строить еще в 2015 году, остановили в 2017-м. Свои квартиры с того времени ждут более 100 дольщиков. И вот, наконец, дом закончат.

Проблемный ЖК «Клубный квартал» в Краснодаре достроит новый инвестор. Фото: krd.ru

- Достройка жилого комплекса по ул. Ветеранов, 85 началась в мае. Инвестор, который взялся за работу, ранее уже достроил и сдал в Краснодаре проблемные жилые комплексы «Пируэт», «Барселона», «ЖК Домбайская, 10», «Свобода», «Крылья», а также ряд долгостроев в других муниципалитетах Кубани, - заверил в надежности компании Андрей Алексеенко.

Кстати, вместе с возведением «Клубного квартала» стартует и строительство детсада, рассчитанного на 250 мест.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что еще изменилось в городе

По поручению Андрея Алексеенко в каждом округе города определили территории для обновления и борьбы с так называемым визуальным мусором. Речь идет о громоздких рекламных баннерах и вывесках, которые раньше портили вид зданий. Теперь же они оформляются в едином стиле, и перед установкой согласовываются с администрацией.

Рекламные вывески в Краснодаре больше не раздражают горожан и не портят вид зданий. Фото: krd.ru

Кстати, градоначальник объявил и о разработке нового стандарта озеленения Краснодара. Глава города отметил, что важно максимально высаживать крупномеры, которые станут полноценными деревьями и дадут нужный эффект не через 10 лет, а уже через 2-3 года.

А еще Андрей Алексеенко активно работает над внедрением на Кубани современных технологий. По его мнению, необходимо обеспечить условия для работы беспилотных автомобилей и электротранспорта.

- Это первый шаг в будущее - развитие экологичного транспорта. В плане беспилотных автомобилей, которые поступят после электрокаров, то это и улучшение безопасности на дорогах, - сказал Андрей Алексеенко.

КСТАТИ

При Андрее Алексеенко Краснодар официально признали миллионником

Признание кубанской столицы городом с населением более 1 миллиона человек – знаковое событие. И произошло это 30 мая 2022 года, когда стали известны результаты переписи населения. Отметим, что в 2018 году Краснодар уже называли миллионником. Но на тот момент не было официального подтверждения по результатам переписи. Именно от ее итогов напрямую зависит дальнейшее развитие Краснодара. И вот при Андрее Алексеенко эти цифры официально прозвучали - в городе проживают 1 миллион 107 тысяч человек.

- Новому статусу краевая столица должна соответствовать, в том числе в обеспечении всей необходимой инфраструктурой. Например, в Краснодаре продолжат возводить соцобъекты и прокладывать дополнительные трамвайные линии, - отметил градоначальник.

Какие планы были у мэра

Буквально месяц назад Андрей Алексеенко рассказывал о том, что в Краснодаре собираются построить в 2023 году. В планах - ввести 24 объекта. Это 14 детсадов, 9 школ, а также один спорткомплекс.

- Важно, что параллельно строительству перечисленных объектов мы уже проектируем новые. Сейчас ведем проектирование 41 садика и 26 школ. Еще 8 проектов прошли госэкспертизы. Это то, что должно появиться в краевой столице в ближайшие годы, - уточнил мэр.

ДОСЬЕ «КП»

Свой трудовой путь он начал простым штукатуром-маляром в 1996 году. Позднее стал инженером по технадзору на заводе.

До 2010 года он работал начальником отдела координации реконструкции и развития департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации города Краснодара.

В мае 2010 года Алексеенко занял кресло заместителя главы Туапсинского района. Курировал вопросы ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, капитального строительства, сельского и лесного хозяйства.

25 сентября 2015 года его назначили исполняющим обязанности руководителя Ейского района.

А спустя месяц Алексеенко утвердили заместителем губернатора Краснодарского края. 28 сентября 2017-го чиновника назначили первым заместителем главы Кубани.

Однако в декабре 2021 года он ушел с этого поста, чтобы стать мэром Краснодара.

Андрей Алексеенко вместе с детьми. Фото: krd.ru

Чиновник награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» 3-й степени и почетными грамотами администрации края за работу замглавы Туапсинского района.

Является президентом Федерации волейбола Краснодарского края.

Женат, имеет троих детей.

Мэр Краснодара вместе с семьей. Фото: krd.ru

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