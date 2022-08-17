На Кубани иномарка сбила четырех пешеходов, погибла 7-месячная девочка

Фото пресс-службы краевого ГИБДД

Страшная авария произошла вечером 16 августа в Белореченском районе. На автодороге Гурийская – Черниговская – Рязанская иномарка на скорости вылетела на обочину и сбила семью с детьми, три человека пострадали, один скончался – спасти не удалось 7-месячную девочку.

- По предварительным данным, 38-летний гражданин Киргизии на Ford на скорости не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части на обочину и влетел в пешеходов, которые шли на встречу транспортному потоку. После этого иномарка столкнулась с автомобилем Nissan с прицепом, под управлением 26-летнего молодого человека, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы краевого ГИБДД

В результате ДТП с травмами были госпитализированы 23-летняя и 15-летняя девушки, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка. 7-месячную малышку медикам спасти не удалось, она скончалась в больнице.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Известно, что машина Ford ездила на зимних шинах.

Госавтоинспекция Кубани напомнила о недопустимости эксплуатации транспортных средств с шинами не по сезону, ездить в летний период на зимней резине крайне опасно. Ее сцепление с дорогой снижается в разы, что может привести к возникновению аварийной ситуации и к трагичным последствиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голую виновницу ДТП под Краснодаром родня объявила в розыск

Семья не знает, куда исчезла женщина после аварии (читайте далее)