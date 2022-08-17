SHAMAN собрал аншлаг в Сочи

Исполнитель хита «Я русский» рвет концертный залы курортов Кубани. Фото: официальный сайт артиста.

Билеты разлетаются вмиг

На курорты Краснодарского края исполнитель хитов «Я русский», «Встанем» и «Родная» SHAMAN в условиях закрытого неба добирался автомобилем из Крыма, где накануне буквально взорвал сцену фестиваля «Таврида.Арт».

– После концерта в Сочи мы опять сядем в машину и в ночь поедем в Анапу, где у меня концерт, – рассказал SHAMAN «КП»-Крым». – Для меня это не сложно: я заряжаюсь на концертах. Думаю, что сил хватит. Не старый же еще.

После аншлага в Зимнем театре Сочи, где билеты на концерт SHAMAN стоили от 1600 до 6000 рублей, артиста 17 августа ждет выступление на Летней эстраде Анапы. Билет на концерт SHAMAN в Анапе стоит 1800 рублей и на курорте тоже намечается аншлаг. 18 августа певец выступил в Геленджике, а 20 августа – в Городском театре Новороссийска и затем продолжит тур по Крыму.

За 200 млн просмотров

Ярослав Дронов, он же SHAMAN, родился в 1991 году в Новомосковске и занимался музыкой в вокальном проекте «Ассорти». Два года назад, уже после успешных выступлений на «Голосе» и «Факторе А», артист взял псевдоним и под ним выпустил свои хиты «Я русский»и «Встанем»: количество просмотров этих и других клипов певца перевалило за 200 млн.

А недавно на оказавшийся в чем-то пророческим хит «Встанем» – песню о героически погибших защитниках России выложили в Сеть за день до начала спецоперации – известный балетный танцовщик Сергей Полунин поставил свой номер и показал его во время гастролей в Крыму.

«Всемирно известный танцор, гениальный художник, личность и творец Сергей Полунин исполнил свой авторский танец под мою песню «Встанем». Зал в оцепенении замер и смотрел выступление стоя! Эта новость облетела заголовки многих авторитетных изданий. Родные, вы даже себе не представляете, что творится у меня сейчас в душе! Сергей, благодарю», – написал в соцсетях Ярослав Дронов.

Перед гастролями на Кубани SHAMAN в интервью «КП»-Крым» рассказал, почему не считает себя патриотическим музыкантом.

Ранее о разводе артиста, который отказывается говорить о личной жизни с журналистами, в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала его знакомая.