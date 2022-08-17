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На Кубани с 1 сентября изменится порядок предоставления льготникам компенсации расходов на ЖКУ. Выплаты будут рассчитывать и предоставлять исходя из фактических расходов, – в размере 50%, но не более нормативов потребления. Ранее ее возмещали авансом.

Показатели рассчитывать будут сотрудники управления соцзащиты. А данные предоставлять должны сами граждане.

- Сведения об оплате услуг ЖКУ нужно направлять в соцзащиту до 20-го числа каждого месяца. Сумму возмещения будут рассчитывать до 25-го числа. В банке ее можно будет получить в следующем после созданной заявки месяце, - разъяснили в администрации Краснодарского края.

Если оплата за ЖКУ поступит позднее 10-го числа, необходимо лично обратиться в управление социальной защиты с документами, которые подтвердят оплату коммунальных услуг.

При непогашенной задолженности за три последних года возмещение расходов на оплату коммунальных услуг не предоставят.

Твердое топливо

Компенсацию расходов на оплату твердого топлива будут предоставлять до 1 июля 2023 года. Но при первоначальном обращении на выплаты после 1 сентября 2022 года их будут производить только на основании документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение топлива.

Сжиженный газ

Компенсацию расходов на сжиженный газ в баллонах с 1 сентября 2022 года будут производить только при наличии документов с подтверждением о покупке у уполномоченных организаций. Выплаты за сжиженный газ, который приобретался на автозаправках, не предоставляют.

С более подробной информацией о получении компенсации ЖКУ можно ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, за что жители Кубани с 1 августа стали платить больше. В регионе традиционно дорожает коммуналка в июле. Расценки поднимаются сразу на несколько видов услуг. Однако в этом году одна из платежек «потяжелела» на месяц позже.