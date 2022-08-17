«Стружка в масле». Почему 20 лет назад отказал двигатель у самолета Ту-154, летевшего из Анапы в Новокузнецк

Сбой в системе произошел на высоте 11 километров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 лет назад произошла аварийная посадка самолета Ту-154. Этот авиаинцидент случился, когда лайнер авиакомпании "Сибирь" летел из Анапы в Новокузнецк. На его борту находились 135 пассажиров и 10 членов экипажа. Сам полет проходил штатно - в воздух самолет поднялся без проблем, высоту набрал постепенно - без заминок.

Однако, когда самолет оказался на уровне 6 тысяч метров, в кабине пилота замигала лампа - «падение давления» третьей гидросистемы. Поднявшись еще выше (11100 метров), загорелось табло «стружка в масле» - один из двигателей Ту-154 заглох. После чего экипаж принял решение об аварийной посадке.

Спустя 3 часа полета ближайшим оказался в Новосибирском аэропорту "Толмачево" - именно сюда и приземлилось воздушное судно.

- Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, - сообщалось в сводках авиапроисшествий.

Однако сразу же после того, как самолет оказался на земле, его отправили на стоянку, где стали выяснять, что же случилось в воздухе.

Кроме того, выяснилось, что разгерметизация третьей гидросистемы с падением давления произошла из-за разрушения трубопровода. Это привело к тому, что гидронасос работал без гидрожидкости. На трубопроводе авиатехник позднее нашли подтверждение этой версии - кольцевую трещину. Причиной разрушения трубопровода назвали монтажные напряжения при его установке на самолет еще на заводе-изготовителе.

Также в кабине пилотов сработал датчик, указывающий на то, что в масло одного из двигателей попала металлическая стружка. Техники, как оказалось, выявили еще один недостаток, который привел к масляному голоданию. Из-за этого появилось большое количество стальной и бронзовой стружки в маслосистеме двигателя и, как следствие, отказ его работы.