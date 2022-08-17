Мать обвиняется в убийстве пятилетнего сына в Краснодаре

Следователи смогли доказать вину многодетной матери Алены Бугорковой.

Резонансное дело об убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре вышло на новый уровень. Следователи нашли доказательства того, что ребенка избивал не только отчим, но и его собственная мать. Теперь 31-летней Алене Бугорковой предъявлено официальное обвинение.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям установлена причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, оба супруга в ночь на 9 июня этого года буквально истязали мальчика. Они били его массажером, проводом для зарядки, кулаками и ногами по голове и телу. Ребенок умер от травм, которые нанесли взрослые.

Но признаваться в этом они не стали, а разыграли сцену пропажи сына, подняв на ноги волонтеров и полицейских. 10 июня они объявили, что мальчик пропал во время пикника на Гидрострое в Краснодаре. Только потом стало ясно - пока они изображали убитых горем родителей, пятилетний Андрюша (имя изменено по требованию законодательства - прим. ред.) был мертв.

Отчима убитого ребенка, 28-летнего Сергея Бугоркова, задержали, он находится под стражей. По всей видимости, за решетку в скором времени отправится его подельница.

- В суд будет направлено ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на момент убийства своего сына Алена Бугоркова была беременна. Женщина уехала рожать в Шахты Ростовской области. Там на свет появилась третья дочь.

- Ребенок изъят и передан органам опеки и попечительства, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Оставшиеся дети - 11-летняя Света и 1,5-годовалая Вика (имена изменены по требованию законодательства - прим.ред) сейчас находятся у бабушки.

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