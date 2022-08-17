Звезда ФК "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов ушел из клуба

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Магомед-Шапи Сулейманов – один из самых известных воспитанников футбольного клуба «Краснодара». Еще два года назад он был восходящей звездой русского футбола и настоящим палачом. Он появлялся на поле после перерыва и безжалостно добивал соперников.

Его гол в ворота испанской «Валенсии» стал хитом социальных сетей. Тогда нападающий открыл счет в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Но не спас черно-зеленых от провала. По сумме двух матчей они уступили, а о Шапи узнали тысячи человек.

Его гол восхитил даже Хабиба Нурмагомедова. Звезда боевых единоборств выложил мяч в соцсеть. А уже наутро Магомед-Шапи проснулся знаменитым. На него подписались десятки тысяч человек. Позже звезда UFC уже лично встретился с игроком. Они поужинали в одном из ресторанов Краснодара.

Уже в следующем сезоне выходец академии стал игроком основного состава «быков». Но наступила пандемия коронавируса. И Шапи стал одним из первых игроков премьер-лиги, который подхватил инфекцию. Он долго не мог восстановиться и даже выпал из основного состава. А еще ушел Мурад Мусаев, который верил в Сулейманова.

Заиграть у Виктора Ганчаренко нападающий не смог. И укатил в Турцию. Там он рубился за «Гиресунспор». И даже стал игроком основного состава и забил три мяча.

Но в Турции Шапи не остался. Уже летом он оказался в Краснодаре. Но Александр Сторожук на воспитанника не рассчитывал. Сулейманов выходил на замену. Но не стал игроком основы.

Так появились слухи о его отъезде в Израиль. Спустя время информацию подтвердил агент игрока – Алан Агузаров. А спустя сутки уже «Краснодар» заявил об аренде футболиста. Ближайший год – до середины июня 2023-го – он проведет в «Хапоэле».

Отметим, что по итогам прошлого сезона команда из Беэр-Шева стала серебряным призом чемпионата Израиля.