В крае действует чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Особый противопожарный режим действует в 38 районах Кубани. В крае уже долгое время держится жаркая погода, что делает вопрос о природных пожарах и горении мусора на открытых территориях еще более актуальным. Для предотвращения ситуации сотрудники МЧС будут патрулировать особо опасные участки.

Предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности будет действовать до 18 августа. В юго-восточных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Кроме того, в Краснодаре, Новороссийске и северо-западных районах сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

- Всего в Краснодарском крае подвержены природным пожарам 277 населенных пунктов, 5 детских оздоровительных лагерей и 25 садоводческих товариществ. Для усиления контроля обстановки на местах предпринимаются различные меры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В крае проверяют органы местного самоуправления на то, как выполняются требования пожарной безопасности в населенных пунктах. Осуществляются выездные обследования территорий садоводческих товариществ.

С начала 2022 года подобные проверки проведены в 277 населенных пунктах. В 186 из них выявлено 595 нарушений требований пожарной безопасности. Более 33% связаны с тушением пожаров.

- Мониторинговые группы сформированных из работников администраций муниципальных образований. Также сотрудников МЧС, МВД, казачества и иных заинтересованных структур. Состав групп варьируется в зависимости от целей и задач, - уточнил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Тарачев.

Всем жителям и гостям края необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. В случае возникновения пожара или любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по телефону «112». Также можно набрать «101» - единый номер вызова экстренных оперативных служб и «01» - единый номер пожарных и спасателей. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 268-64-40.