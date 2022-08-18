Фото: krd.ru

В России День Государственного флага отмечается 22 августа. В Краснодаре праздник отметят праздничными акциями и флешмобами. «КП» – Кубань» стала известна полная программа мероприятий.

- В школах и домах культуры организуют тематические выставки детских рисунков. В городских парках — игровые и концертные программы, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

День флага России в Краснодаре 22 августа начнется с поднятия флага на главной площади города. Полотно доставит к флагштоку Почетный караул Кубанского казачьего войска в 9:30.

Кроме этого, патриотическая акция пройдет на площадке перед Выставочным залом Боевой Славы по улице Береговой. С 16:00 до 18:00 22 августа. Горожане смогут посетить выставки поисковых реликвий и оружия времён Великой Отечественной войны. Также здесь развернут флаг России и знамя Победы.

В рамках акции «Окна России» и «Флаги России» 22 августа здания города украсят рисунками, надписями и фото с символикой России, в том числе краснодарцам предлагают вывесить на домах и зданиях флаги. Участие в акции могут принять жители города, образовательные организации и учреждения культуры.

Помимо этого, с 1 августа на колесе обозрения в Городском Саду работает новая световая анимация, посвященная Дню флага. Жители города могут увидеть символику государства и слова поддержки военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Танцевальный флешмоб 21 августа состоится в Городском Саду, начало — в 18:00. На площадке перед сценой местные жители станцуют в футболках цветов российского флага. В мероприятии примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи и люди старшего поколения.

Также в рамках дня флага в Краснодаре 22 августа пройдет фотоконкурс «Цвета России». Он состоится в онлайн-формате. Чтобы принять участие в конкурсе, краснодарцам предстоит выложить фото с флагом в свои соцсети, отметить аккаунт Центра патриотического воспитания молодежи города и поставить хештег #флагРоссии_патриоткрд.