36-летний депутат из Кущевского района будет развивать казачье образование в ЛНР

Евгений Мирошниченко станет замминистра образования ЛНР. Фото: сайт Кущевского поселения.

Председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства краевого Совета молодых депутатов ЗСК Евгений Мирошниченко завтра приступит к работе в качестве заместителя министра образования и науки Луганской народной республики.

Кубанец займется развитие дополнительного образования в респулике. Фото: сайт Кущевского поселения.

Евгений Мирошниченко родился в 1985 году. В 2007 году окончил Донской государственный технический университет, конструкторский факультет по специальности «Сервис и техническое обслуживание транспортных средств, машин и оборудования», затем магистратуру. А с 2009 года - депутат Кущевского сельского поселения. Также является помощником проректора и секретарем Северо-Кавказского центра стратегических исследований КубГУ, директором АНО «Центр социально-экономических и политических коммуникаций».

– Мне поступило предложение войти в состав команды главы республики Леонида Пасечника. Сейчас я нахожусь в пути: еду в Луганск, где буду представлен команде министра образования ЛНР Ивана Кусова, – рассказал «КП»-Кубань» Евгений Мирошниченко. – Далее будет очерчен круг моих полномочий и тех вопросов, которыми я буду заниматься. Могу сказать, что одним из векторов моей работы станет развитие дополнительного образования школьников и в том числе его казачьего направления.

В беседе с «КП»-Кубань» Евгений Мирошниченко отметил, что Краснодарский край был одним из первых регионов России, где казачьи классы в школах и казачьи кадетские корпуса вывели на качественно иной уровень. Фактически в регионе была создана система казачьего образования и патриотического воспитания.

– Говорить о том, что я буду формировать и привлекать из Краснодарского края свою команду для работы в ЛНР, пока рано, – добавил Евгений Мирошниченко. – В дальнейшем такая возможность не исключена. Тем более что мое назначение на пост замминистра образования ЛНР является бессрочным. Как только я решу бытовые проблемы на новом месте работы, я перевезу в республику свою семью: я женат и воспитываю двоих детей.

КОНКРЕТНО

Завтра приступит к работе

В пресс-службе министерства образования и науки ЛНР подтвердили назначение Евгения Мирошниченко заместителем министра и добавили, что уже завтра кубанец приступит к работе в новой должности.