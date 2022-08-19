Уникальные сорта масличных культур создают на Кубани

Вячеслав Лукомец, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, академик РАН.

Новоберезанский – небольшой поселок в Кореновском районе. Это в сотне километров от Краснодара. Вокруг – бескрайние поля и леса.

Здесь испытывают новые сорта подсолнечника и сои. Ставят эксперименты ученые ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта».

Прямо на полях проходят презентации и семинары, куда съезжаются аграрии со всей России. «День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои» – совместная выставка достижений ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и АО «Щелково Агрохим».

День поля поделен на две части. Сначала участники получают информацию о сортах и гибридах, а затем осматривают их лично уже в полях. У каждого сортообразца стоит табличка с названием. Их уникальные особенности и свойства объясняют сами ученые-селекционеры.

Участники отправлялись в поля — изучать демонстрационные посевы.

- Мы представили сельхозтоваропроизводителям новые сорта и гибриды подсолнечника и сои, – рассказал Вячеслав Михайлович Лукомец, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. – В том числе рассказали о сортах, которые уже нашли успех на российских полях. Вместе с «Щелково Агрохим» мы защитили посевы от болезней и вредителей и увидели, что зреет хороший урожай. Мы готовы решать задачи по предоставлению аграриям пакетных решений по возделыванию сельскохозяйственных культур, которые ставит перед нами государство.

Основная задача выставки – показать потенциал российских сортов и гибридов, а также эффективность схемы защиты масличных культур. Для этого на «День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои» приезжают ученые, специалисты в области селекции и семеноводства, сельхозпроизводители и представители администрации Краснодарского края.

Александр Трубилин, заместитель Председателя Законодательного собрания Краснодарского края.

- Те позиции, которые сейчас занимает Краснодарский край по сельскохозяйственному производству, не случайны. Так исторически сложилось, что на Кубани находится наибольшее количество федеральных научных центров, которые работают в отрасли. Их роль в показателях, которые достигает Кубань, высока, – говорит Александр Трубилин, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края. – Мы успешно решаем проблему продовольственной безопасности, занимаемся импортозамещением. И дни поля становятся наиболее актуальными. Мы уходим от выставки достижений науки и переходим к обратной связи с сельхозпроизводителями. Она была остро необходима.

В течение дня участники семинара слушают выступления ученых, узнают о новых сортах и гибридах, видят результаты работы, а они – на полях, прямо за шатром, где проходит обсуждение.

Еще одна тема выставки – особенности возделывания масличных культур. Этой деятельностью уже десятки лет занимается «Щелково Агрохим». И активно делится своим опытом с аграриями.

Но особое внимание – сортам ВНИИМК. Они уникальны и не имеют аналогов ни в России, ни в мире. Создавалось все годами и уже дало первые плоды. Высокие урожаи собрали в Краснодарском крае и Ростовской области.

У подсолнечника это сорта Джинн, Караван, СПК плюс, Кондитер и гибриды Реванш, Клип, Сурус, у сои – сорта Вита, Пума, Кора, Славия, Ирбис, Барс, Иней, Зара, Вилана и другие.

Сергей Зеленцов , заведующий отделом сои ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК.

- Созданный нами сорт сои Вилана бета является первым в мире сортом сои, выдерживающим как загущение, так и зеленое затемнение сорными растениями, формируя уникальные свойства и высокий урожай – говорит Сергей Викторович Зеленцов, заведующий отделом сои ВНИИМК. – Этот сорт способен выдержать до месяца подтоплений. Он создан в России, по нашей технологии.

Причем сорта сои ВНИИМК способны давать урожай даже в Африке. Они никак не реагируют на длину дня, что важно для получения стабильно высокого урожая. На Кубани семена высевают с конца марта до начала июля, используя при этом уникальные сорта не только как основную, но и как повторную культуру.

Также ВНИИМК не забывает о своих истоках. В этом году институт отмечает 110-летний юбилей. В далеком 1912-м его создал Василий Степанович Пустовойт. Он же определил и основные задачи селекции.

Александр Децына, заведующий лабораторией селекции сортов подсолнечника ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

- В начале своей работы Василий Степанович заявил, что мы должны повысить продуктивность, масличность и устойчивость сортов подсолнечника к болезненям и вредителям, – рассказывает Александр Александрович Децына, заведующий лабораторией селекции сортов подсолнечника ВНИИМК. – Сейчас по сортам подсолнечника мы добавляем новые направления селекции, например, устойчивость к гербицидам.

Технологии ВНИИМК не стоят на месте. Благодаря им появляются сорта, которые справляются с непогодой и различными вредителями. Это позволяет институту оставаться на лидирующих позициях в селекции масличных культур во всем мире.

На семинаре участники познакомились с уникальными сортами сои и подсолнечника.

Уже сейчас государственный реестр селекционных достижений насчитывает 359 сортов и гибридов масличных и эфиромасличных культур ВНИИМК. Они возделываются на площади в 3,5 млн гектаров. И эта цифра продолжает расти.

СПРАВКА «КП»

ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно–исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта» является одним из ключевых научных центров России, на который возложено решение масштабных задач по научному обеспечению развития сырьевого сектора масложировой отрасли. Здесь сосредоточены комплексные исследования, а также селекционная работа по всем масличным культурам, возделываемым на территории Российской Федерации. Исследования, проводимые в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы, являются важной составляющей развития конкурентоспособности российских сортов и гибридов масличных культур на отраслевом рынке семян.