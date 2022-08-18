«Он переживал за репутацию»: Адвокаты - о смерти Леонида Гутрица, которого нашли мертвым у здания прокуратуры Гулькевичского района

Леонид Гутриц. Фото: открытые источники

Новость о смерти Леонида Гутрица 16 августа потрясла весь Гулькевичский район. Его тело нашли в 6 часов утра около здания местной прокуратуры.

- Проводится проверка, - прокомментировал следком Кубани.

Леонид Гутриц был главой Гулькевичского района с 2003 по 2007 год. Только адвокаты бизнесмена настаивают не связывать его трагичный исход с чиновничьим креслом – события, о которых он писал в записке, стали разворачиваться позже, когда он стал вести бизнес.

- Все СМИ начинают новости про ситуацию с фразы «бывший глава района». Не в этом был вопрос. Те отношения, которые были в рамках уголовных дел, они разворачивались между хозяйствующими субъектами. Самые ранние – датированы 2011 годом. Он был главой до 2007 года. То есть ничего в этих делах не связано с работой в качестве главы, здесь параллелей проводить не надо, это совершенно некорректно, - пояснил один из адвокатов Леонида Гутрица Андрей Леонидченко.

В записке, найденной в кармане Гутрица, говорилось о «прокурорах» и «аферистке Чуйко».

- Все эти разбирательства по делам начались больше 10 лет назад. В период с 2011 по 2015 год Леонид Соломонович занял в общей сумме более 30 млн рублей Наталье Чуйко. Но деньги никто не вернул. Тогда он обратился в суд, который признал требования законными и удовлетворил иск. Кроме этого, ООО «КСК» выдало вексель в качестве штрафа за неисполнение обязательств по договору купли-продажи имущества, и по этому векселю он обратился в суд и взыскал долг и проценты в общей сумме 28 млн рублей. При этом ответчики оспаривали судебные акты, но даже Верховный суд признавал их законными. Тогда Чуйко и представители ООО «КСК», в числе которых два бывших представителя силовых структур, не желая гасить долг и исполнять решения судов, предприняли попытку представить гражданско-правовые отношения в уголовно-правовом аспекте. Они просто попытались обвинить Гутрица в мошенничестве. Знаете, лучшая защита – нападение, здесь также. Они даже обратились к журналисту Караулову, которого тоже удалось оштрафовать за распространение сведений, не соответствующих действительности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» Андрей и Валентина Леонидченко.

Первое дело по факту мошенничества в отношении Леонида Гутрица было возбуждено в 2017 году, в том же году прекращено по реабилитирующим основаниям. Чуйко подала жалобу на постановление, но решение о закрытии дела все равно суд признал обоснованным. В 2019 году была попытка возобновить уголовное дело руководителем следственного отдела полиции. Также материалы дошли до Верховного суда, но и тот признал, что оснований для возобновления уголовного преследования нет.

До 2021 года прокуратура не принесла извинений Гутрицу, как реабилитированному лицу. Это случилось только после поданной им жалобы в суд.

- Человек был реабилитирован еще в 2017 году, но официальных извинений ему не принесли. Были отписки из районной и краевой прокуратур. Пришлось обратиться в суд, жалоба была удовлетворена. Ему лично принесли извинения только в 2021 году на основании судебного решения. Леонид Соломонович возглавлял Союз предпринимателей Гулькевичского района и одним из требований было, чтобы прокуратура направила извинения и в эту организацию. Но конкретно в этой просьбе было отказано. Леонид Соломонович это тяжело переживал, это репутация среди граждан и среди предпринимателей в городе, он был уважаемым человеком, - отметили адвокаты.

По данным представителей, Гутриц, возможно, не смог смириться с несправедливостью в отношении себя.

- Не исключено, что последней каплей послужила попытка еще раз возобновить то злополучное дело, которое в 2017 году было прекращено по реабилитирующим основаниям. По каждому из преступлений, в которых его обвиняли, ему грозило до 10 лет лишения свободы, - сообщили Леонидченко.

Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. Дома он старался не обсуждать рабочие и судебные дела.

- Если он чем-то и делился, то только с женой Натальей. Дочерей он никогда не впутывал, оно им и не нужно. Я никогда не видел его расстроенным и грустным. Единственное, у него было подавленное состояние, когда Караулов выпустил ролик и опорочил его честь. Но после опровержений, все наладилось. У Леонида Соломоновича бойцовский характер. В последнем телефонном разговоре он приглашал меня на рыбалку, а я сетовал на дела, на что он ответил: "Всех дел не переделаешь, надо чаще отдыхать!". Он вполне позитивно был настроен. Еще один друг рассказывал, что он приезжал, показывал фото правнучки и жизнерадостно рассказывал о семейных хлопотах, - поделился близкий знакомый семьи Евгений Редько-Лучшев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что еще один адвокат Леонида Гутрица Наталья Протасова в разговоре с корреспондентом назвала абсурдной версию о его самоубийстве. По ее мнению, Гутриц не производил впечатление вспыльчивого и порывистого человека.

В настоящее время по факту смерти Леонида Гутрица проводится проверка. Следователи проверят все причины случившегося, в том числе и факт доведения до самоубийства.

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