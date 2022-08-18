Андрей Алексеенко откровенно ответил на все вопросы "Комсомолки".

Глава кубанской столицы покидает свой пост. Полномочия Андрей Алексеенко складывает по собственному желанию - кресло мэра он покинет уже 19 августа после рассмотрения его заявления на внеочередном заседании гордумы. Андрей Алексеенко станет главой кабмина Харьковской области. Незадолго до принятия решения о смене работы градоначальник дал эксклюзивное интервью «КП», которое стало последним.

На вопросы издания глава города ответил достаточно откровенно. Так, например, Андрей Алексеенко знает о том, что его критикуют. И к этому он относится нормально.

- Если критикуют, значит, что-то не нравится, нужно посмотреть. Если это объективно, то нужно делать работу над ошибками. Если это субъективно, то каждому же не будешь нравиться, - ответил мэр. - Ты же не пять тысяч рублей, ты же человек. Поэтому кому-то нравишься, кому-то нет.

Не стал уходить от ответа Алексеенко и на еще один неудобный вопрос - как работается после этой истории с ружьем?

- Так же как и до. По сути-то, что поменялось? Ничего. Да, увлекаюсь охотой. Это все-таки возможность соединения с природой, - сказал в интервью глава.

Кроме того, градоначальник откровенно высказался о том, какое у него отношение к специальной военной операции на Украине.

- Как и все граждане, как и все патриоты, искренне переживаю и уверен, что цель военной операции будет достигнута, - заявил Андрей Алексеенко.

Кстати, уже тогда он сказал, что готов поехать туда, если ему предложат.

- В качестве кого? Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально, - ответил глава города.

Полную версию эксклюзивного интервью «Комсомолки» читайте здесь.

А тем временем политологи уже прогнозируют, кто станет новым мэром Краснодара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые детсады, завершение проблемных долгостроев и борьба с «визуальным мусором». Чем известен мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого назначат главой кабмина Харьковской области

Стоит сказать, что в должности градоначальника Андрей Алексеенко пробыл меньше года (читайте далее)