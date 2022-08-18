Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2022 12:59

«Если позовут, поеду». Перед отъездом в Харьковскую область Андрей Алексеенко дал большое интервью «Комсомолке»

Последнее интервью Андрей Алексеенко перед уходом с поста главы города дал «Комсомолке»
Евгения СОРОКА
Андрей Алексеенко откровенно ответил на все вопросы "Комсомолки".

Андрей Алексеенко откровенно ответил на все вопросы "Комсомолки".

Глава кубанской столицы покидает свой пост. Полномочия Андрей Алексеенко складывает по собственному желанию - кресло мэра он покинет уже 19 августа после рассмотрения его заявления на внеочередном заседании гордумы. Андрей Алексеенко станет главой кабмина Харьковской области. Незадолго до принятия решения о смене работы градоначальник дал эксклюзивное интервью «КП», которое стало последним.

На вопросы издания глава города ответил достаточно откровенно. Так, например, Андрей Алексеенко знает о том, что его критикуют. И к этому он относится нормально.

- Если критикуют, значит, что-то не нравится, нужно посмотреть. Если это объективно, то нужно делать работу над ошибками. Если это субъективно, то каждому же не будешь нравиться, - ответил мэр. - Ты же не пять тысяч рублей, ты же человек. Поэтому кому-то нравишься, кому-то нет.

Не стал уходить от ответа Алексеенко и на еще один неудобный вопрос - как работается после этой истории с ружьем?

- Так же как и до. По сути-то, что поменялось? Ничего. Да, увлекаюсь охотой. Это все-таки возможность соединения с природой, - сказал в интервью глава.

Кроме того, градоначальник откровенно высказался о том, какое у него отношение к специальной военной операции на Украине.

- Как и все граждане, как и все патриоты, искренне переживаю и уверен, что цель военной операции будет достигнута, - заявил Андрей Алексеенко.

Кстати, уже тогда он сказал, что готов поехать туда, если ему предложат.

- В качестве кого? Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально, - ответил глава города.

Полную версию эксклюзивного интервью «Комсомолки» читайте здесь.

А тем временем политологи уже прогнозируют, кто станет новым мэром Краснодара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые детсады, завершение проблемных долгостроев и борьба с «визуальным мусором». Чем известен мэр Краснодара Андрей Алексеенко, которого назначат главой кабмина Харьковской области

Стоит сказать, что в должности градоначальника Андрей Алексеенко пробыл меньше года (читайте далее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ