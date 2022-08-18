Андрей Алексеенко с детьми

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал в отставку. Его заявление по собственному желанию гордума рассмотрит 19 августа. Однако еще накануне "КП" - Кубань" было очевидно, что город ждут перемены.

На посту градоначальника кубанской столицы Алексеенко пробыл меньше года. С его приходом связывались большие надежды. Краснодар погряз в пробках и находится на грани коммунального коллапса. Что же Андрей Алексеенко успел сделать за время своей работы мэром? Известный урбанист, один из авторов проекта "Наземка", Мирослав Валькович составил собственный список.

- Андрей Алексеенко инициировал из представителей крупного бизнеса "Совет директоров", пытаясь сделать из них коллективного Галицкого. Но пока ни одного проекта этого сообщества мы не увидели, - написал общественник в своем тг-канале. - Проект озеленения Красной, который в итоге забраковали и отправили на доработку.

Кроме того, по словам Мирослава Вальковича, мэр активно продвигал проект "Новый Краснодар" с 200-тысячным населением в районе Знаменского, поддерживал внедрение "наземки" и благоустройство Карасунов. А главное - нашел (или участвовал в поисках) инвестора для строительства новых трамвайных путей в проблемных районах города.

- Он осознавал, что функциональное изменение исторического центра Краснодара неизбежно. Но так и не вернул горожанам прогулочную Красную по выходным, - написал Валькович.

А еще урбанист назвал Андрея Алексеенко самым закрытым мэром за всю историю города. Хотя журналистам "КП"- Кубань" Алексеенко интервью все же дал.