Алена Бугоркова в зале суда. Фото: скриншот видео

Подозреваемую в убийстве сына многодетную мать арестовали на два месяца сразу после родов. Суд удовлетворил ходатайство следственного комитета. Алена Бугоркова проведет за решеткой до 16 октября, пока идет расследование уголовного дела.

- Рассмотрев материалы, суд учел то, что обвиняемая является многодетной матерью, однако в настоящее время ее несовершеннолетние дети переданы под опеку, - отметили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

31-летняя Алена Бугоркова обвиняется в убийстве пятилетнего сына Андрюши (имя изменено по требованию законодательства - прим. ред). В ночь на 9 июня она и отчим мальчика избили ребенка до смерти. Родители не наносили удары по голове ребенка массажером, зарядкой для телефона, кулаками и ногами. Утром 10 июня пара обнаружила, что он умер. Тогда Бугорковы решили придумать легенду об исчезновении сына.

- Вечером 10 июня семья направилась на отдых на берег реки Кубани, после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Безутешному горю поверили сотни волонтеров и полицейских. Они прошерстили всю округу, но так и не нашли пятилетнего Андрюшу. Что неудивительно. К тому времени он был мертв. На место, где было зарыто тело мальчика, позже указал его отчим, 28-летний Сергей Бугорков, который был задержан. На тот момент мать ребенка была беременна четвертой девочкой.

Сейчас уголовное дело продолжают расследовать. Оставшиеся дети Алены - 11-летняя Света и 1,5-годовалая Вика (имена изменены по требованию законодательства - прим.ред) находятся у бабушки. Новорожденную девочку поместили в специальное учреждение под присмотр специалистов.

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