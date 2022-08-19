Залповые дожди, ураганный ветер и грозы обрушатся на Краснодар в сентябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды на сентябрь в Краснодаре 2022: мощные ливни и ураганный ветер обрушатся на мегаполис. «КП» – Кубань» узнала прогноз погоды на сентябрь в Краснодаре 2022

Этим летом Краснодар пережил минимум два небольших потопа. Из-за залповых дождей под воду уходили целые улицы и районы. Основной удар принимал на себя Музыкальный микрорайон.

Ливни превращали его в огромный бассейн. И он становился ловушкой для машин. Они буквально уходили на дно посреди улицы Московской.

Поэтому прогноз погоды на сентябрь жители Краснодара ждали с нетерпением. Они опасались, что на город обрушится новый циклон. И оказались правы.

- Уже в начале месяца на Кубани зарядят дожди, – говорят синоптики. – Они продлятся как минимум неделю.

Ожидается, что залповые ливни обрушатся на город уже 2 сентября. То есть в День знаний на Кубани будет палить солнце, а на следующий день зарядит дождь.

Прогноз погоды на сентябрь в Краснодаре обещает ливни до девятого числа. Затем они прекратятся. И оставят город в покое аж на две недели.

- При этом температура воздуха не будет превышать 25-26 градусов, – добавляют метеорологи.

Ожидается, что дожди вернутся на Кубани уже во второй половине месяца. Но будут лить они всего пару дней – 18 и 19-го числа. А затем вновь вернется солнце.

- Также поползут вверх столбики термометров. Уже 28-го числа воздух прогреется до плюс 30 градусов, – заключают специалисты.

Прогноз погоды на сентябрь в Краснодаре обещает, что теплые дни придутся на конец месяца. А самая высокая температура будет зафиксирована 30-го. Тогда воздух прогреется до плюс 32.