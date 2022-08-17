Забитый пляж в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Бархатный сезон не за горами. Он начнется на побережье Черного моря уже через две недели. Найти свободные номера на курортах практически нереально. Они забиты туристами еще два месяца назад.

Уже сейчас отдыхающих волнует прогноз погоды на сентябрь. Они переживают, что Сочи окажется под ударом стихии. Она уже трижды разгуливалась на побережье Черного моря. И каждый раз заканчивалась подтоплениями.

- Но сентябрь не будет дождливым, – уверяют синоптики.

Небольшие дожди ожидаются в начале месяца. Но они продлятся всего пару дней. И не будут похожи на залповые ливни, из-за которых реки выходили из русел, а улицы превращались в бассейны.

Прогноз погоды на сентябрь в Сочи обещает небольшое похолодание. Столбики термометров сбросят около десяти градусов. Средняя температура воздуха на курорте не превысит плюс 25-26 градусов.

- Также похолодает Черное море. Но не критически, – добавляют метеорологи.

Ожидается, что бархатный сезон на побережье Черного моря продлится как минимум до середины октября. Это означает, что температура воды будет комфортной для купания.

Прогноз погоды на сентябрь в Сочи обещает редкие ливни во второй половине месяца. Но они будут лить не больше двух дней. Причем с разницей в неделю.

- Затем на курорт вернется солнце, – заключают специалисты.

Ожидается, что резкое потепление придет на курорт в конце месяца. Так, 28-го числа воздух прогреется до плюс 30 градусов. И такая температура продержится в Сочи до октября.