Житель Новороссийска забил бродячую собаку молотком

Жителя Новороссийска подозревают в том, что он выстрелил в собаку и добил ее молотком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске впервые за пять лет возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Житель села Глебовское сначала выстрел из пневматического пистолета в бродячую собаку, а затем добил ее молотком на глазах у прохожих, пытавшихся обить животное у живодера.

Крики очевидцев привлекли внимание начальника пункта полиции Абрау-Дюрсо Иван Беланова. Выбежав на улицу, он увидел уже бьющегося в предсмертных судорогах пса, сообщает газета «Жизнь Абрау».

– Нам удалось зафиксировать факт жестокого обращения с животным благодаря многочисленным очевидцам, – рассказал Иван Беланов. – Хотя с точки зрения правосудия, это одни из самых сложных уголовных дел. Ведь мало кто желает свидетельствовать против живодеров, боясь мести. Именно поэтому в Новороссийске ранее было случаев, когда человек, убивший или искалечивший животное, понес уголовное наказание.

Но одних показаний свидетелей оказалось недостаточно. Труп животного полицейским пришлось везти за 300 километров в Кропоткин на ветеринарное освидетельствование.

- Полученных данные стали поводом для возбуждения уголовное дело о жестоком обращении с животными, - сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. На период предварительного дознания 37-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде.