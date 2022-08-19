Ни на минуту не расстаются. Влюбленные собаки покорили жителей России

Собаки-неразлучники. Фото: priut_yeisk

Эта трогательная история о собачьей верности не оставит никого равнодушным. Две дворняжки волею судьбы остались без дома еще в раннем детстве. В 2015 году девочка Мика и мальчик Бяша с разницей в месяц переступили порог частного приюта в Ейске, выросли здесь и образовали пару. Сейчас им по семь лет, и все это время они живут душа в душу в одной клетке, делят корм на двоих и скучают, когда рядом нет друга.

Мика

Белоснежную красавицу Мику волонтеры привели в приют, когда ей было три месяца. Уже тогда она отличалась самостоятельным характером и не боялась даже крупных собак, которые жили рядом. Позже она превратилась в длинноногую блондинку с умными карими глазами. Хозяина она не обрела, но нашла настоящего друга – веселого лопоухого Бяшу.

Мика. Фото: priut_yeisk

- Они живут в одной клетке, щенят у них не будет, так как они оба стерилизованы, - рассказала «КП»-Кубань» руководитель приюта в Ейске Светлана Медведкина. – Как-то раз Мику забрал к себе на время один из волонтеров. И тут мы увидели, что Бяша стал скучать по своей подруге. Ходил растерянным, как в воду опущенным.

После этого случая сотрудники приюта поняли, что собак связывает нечто большее, чем просто дружба. Между собой они называют Мику дамой сердца Бяши. На прогулке, в клетке они всегда держатся вместе, не ссорятся из-за корма и спят рядом.

Бяша

Улыбчивый Бяша был одним из пяти щенков, которых ждала жестокая смерть от удушения. Подросших малышей кто-то засунул в пакет и выбросил на помойку. Животных спасли местные жители и принесли помет в приют.

Бяша. Фото: priut_yeisk

- Сначала Бяша был очень недоверчивый и диковатый. Он и сейчас не со всеми пойдет на контакт, выбирает себе людей, - говорят волонтеры. – А еще он умеет разговаривать, издает разные звуки. Может, поэтому он так приглянулся Мике?

Бяша ходит хвостиком за возлюбленной, заглядывает ей в глаза и даже готов уступить очередь, когда они едят. Мика с благосклонностью принимает его ухаживания. В общем, все как бывает у людей.