Купаться во время шторма запрещено. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сочи объявили штормовое предупреждение. До конца 19 августа на курорте прогнозируют залповые ливни с грозой и шквалистым ветром. На участке Магри-Веселое могут образоваться смерчи над морем. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

- Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Оперативный штаб развернули на курорте под руководством мэра города Алексея Копайгородского. Все городские службы перевели в усиленный режим работы.

Напоминаем, что во время штормового предупреждения местным жителям и туристам стоит воздержаться от походов в горы. Также нежелательно находиться рядом с реками, возможно поднятие уровня воды. К слову, купание в море запрещено во время непогоды.

Во время грозы рекомендуется закрыть окна, выключить телефон, радио и навигатор. Не прикасайтесь к ручкам, дверям и металлическим элементам.

В случае чрезвычайных происшествий необходимо сразу звонить по номеру 112.