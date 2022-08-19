Купаться во время шторма запрещено.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Сочи объявили штормовое предупреждение. До конца 19 августа на курорте прогнозируют залповые ливни с грозой и шквалистым ветром. На участке Магри-Веселое могут образоваться смерчи над морем. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.
- Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Оперативный штаб развернули на курорте под руководством мэра города Алексея Копайгородского. Все городские службы перевели в усиленный режим работы.
Напоминаем, что во время штормового предупреждения местным жителям и туристам стоит воздержаться от походов в горы. Также нежелательно находиться рядом с реками, возможно поднятие уровня воды. К слову, купание в море запрещено во время непогоды.
Во время грозы рекомендуется закрыть окна, выключить телефон, радио и навигатор. Не прикасайтесь к ручкам, дверям и металлическим элементам.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо сразу звонить по номеру 112.