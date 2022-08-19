ФСБ задержала агента СБУ с позывным Арчи в Краснодаре

Обстоятельства случившегося выясняются Фото: Александр ГЛУЗ

В Краснодаре силовики задержали россиянина с позывным Арчи. ФСБ сообщила, что мужчина является агентом Службы безопасности Украины. Его поймали на шпионаже.

- Задержанный за деньги получал данные, которые можно использовать против России, и продавал информацию Украине, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Мужчина инициативно собирал информацию и передавал все данные сотрудникам СБУ.

- Установлено, что мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности Украины. По их заданию за денежное вознаграждение он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, - отметили в ФСБ.

Силовики вычислили шпиона в Краснодаре и задержали. Сейчас решается вопрос о мере пресечения преступника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что ФСБ задержала полицейского Краснодара за взятку в 3 млн рублей. Деньги оперуполномоченный получил за увод от уголовной ответственности.