Мэр Краснодара Андрей Алексеенко еще месяц назад рассказал «Комсомолке» о новой работе на освобожденной территории Украины

Андрей Алексеенко сложил полномочия главы столицы Кубани по собственному желанию. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В начале июля мэр Краснодара Андрей Алексеенко дал большое интервью «Комсомолке».

- Сейчас, когда проходит специальная военная операция, как вы переживаете это непростое время для России?

- Наверное, как и все граждане, как и все патриоты, искренне переживаю и уверен, что цель военной операции будет достигнута.

- А вы следите за новостями из ДНР и ЛНР?

- Да, конечно.

- А если вам вдруг предложат поехать туда, поедете?

- Конечно.

- А в качестве кого?

- Как выберет руководство, какое предложение сделает. Если будет такое, конечно. Не принципиально.

Вчера глава города подал в отставку. А сегодня депутаты Гордумы рассмотрят его заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Предложение о переезде на освобожденную территорию Украины Андрей Алексеенко все же принял. Он переходит на другую работу - станет главой кабмина Харьковской области.

В области Алексеенко уже был с рабочим визитом. За несколько дней Андрей Алексеенко успел посетить почти все районы Харьковской области.

- Когда я там был, были еще достаточно серьезные обстрелы. К сожалению, они продолжаются до сих пор, - рассказывал после поездки Андрей Алексеенко. - В городе Балаклея повреждены линии электропередачи, местные жители находятся без света. Там отсутствует система водоснабжения. Повреждены школы, причем урон нанесен значительный. А котельные остались целыми, никакого ущерба замечено не было. Инфраструктуру необходимо будет восстанавливать. Уже определили первоочередные объекты. Чем новый глава кабмина Харьковской области займется?

- Первое, что необходимо сделать, - это обеспечить начало учебного года, - заявил Андрей Алексеенко. - Поэтому школы в приоритете. Второй вопрос - это отопительный сезон и подготовка котельных к зиме, а также восстановление пострадавшей от обстрелов со стороны украинской армии гражданской инфраструктуры.

СНАЧАЛА И.О. ПОТОМ - ВЫБОРЫ

На момент подписания номера кандидатура исполняющего обязанности мэра Краснодара еще не была известна. Обычно и.о. назначают среди вице-мэров. Правая рука Андрея Алексеенко в краснодарской мэрии - Максим Слюсарев. Он отвечает за молодежную политику и спорт. Кстати, в кулуарах администрации Краснодарского края тоже звучала эта фамилия. Наиболее вероятными кандидатами на должность главы крайцентра называют Слюсарева, а также вице-губернатора Евгения Наумова и действующего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

- Надо понимать, что Краснодар сейчас находится на грани социально-коммунального коллапса. За 10 лет с ним произошло глобальное переселение народов, пробки, хаотичная застройка, нехватка мест в школах и детсадах. Поэтому новым мэром Краснодара будет мужественный человек как минимум, - рассуждают в парламенте Краснодарского края. - У него не будет с городом «конфетно-букетного» периода, надо будет сразу приниматься за вагон работы и решать все насущные проблемы.

У Алексея Копайгородского большой опыт муниципальной работы. Но в этом случае перед руководством Краснодарского края встанет не менее важная задача подыскать замену ему в курортном городе. У двух других названных в списке кандидатов на пост мэра Краснодара опыт муниципальной работы тоже имеется. Но пока только в команде.

В любом случае решение о том, кто станет новым мэром Краснодара, будет согласовано с федеральными властями. Губернатор Кубани тоже может посоветовать свою кандидатуру. А уже потом депутаты Гордумы Краснодара выберут достойного кресла главы кубанской столицы.

КОНКРЕТНО

Боролся с долгостроями и «визуальным мусором»

Что успел сделать Андрей Алексеенко в должности мэра кубанской столицы.

В должности мэра Краснодара Андрей Алексеенко пробыл меньше года. Он возглавил город 17 ноября 2021-го . Но за это короткое время успел многое сделать для крайцентра. Одно из важных направлений, которым вплотную занялся - строительством соцобъектов. При нем продолжилось возведение школ и детских садов. Так, стартовало строительство первого детского сада в поселке Российском. Рядом возводится и новенькая школа. В хуторе Ленина тоже скоро появится детсад, на стройку которого Алексеенко не раз приезжал. Всего 35 соцобъектов одновременно строят сейчас в Краснодаре.

Известен Алексеенко и как борец с долгостроями. Хотя проблемами обманутых дольщиков начал заниматься еще несколько лет назад, будучи вице-губернатором Кубани. И с этим успешно справлялся. Количество долгостроев в городе сократилось, стало меньше хаотичной застройки.

Ратовал и за благоустройство города, боролся с так называемым визуальным мусором. Речь идет о громоздких рекламных баннерах и вывесках, которые раньше портили вид зданий Краснодара. Теперь же они оформляются в едином стиле, и перед установкой согласовываются с администрацией. Объявил Алексеенко и о разработке нового стандарта озеленения Краснодара - при нем в городе начали высаживать не саженцы, а взрослые деревья, которые дадут тень не через 10 лет, а уже через 2-3 года.

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