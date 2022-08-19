Пройдет более 50 мероприятий. Фото: администрация Сочи

В России День Государственного флага отмечается 22 августа. В Сочи праздник отметят праздничными акциями и флешмобами. «КП» – Кубань» стала известна полная программа мероприятий.

День флага России в Сочи 22 августа начнется с торжественного поднятия флага во всех районах города. Главная церемония состоится на площади Флага в 08:00 часов утра.

- Здесь же пройдут флешмобы и патриотические акции, организованные общественными объединениями города. Всем желающим раздадут символичные ленты и флажки, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В Адлерском районе праздник начнется в 09:00 часов. Здесь поднимут флаг на площади у памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Хостинском районе - на площади у кинотеатра «Луч». В Лазаревском районе в 09:30 часов на набережной у районной администрации.

Программа мероприятий на День флага России в Сочи 2022

На площади Южного мола все акции и флешмобы начнутся в 10:00 часов. А в 17:00 часов молодежь выстроится на побережье у морского порта. Ребята изобразят контур карты России и запустят в воздух сухие краски белого, синего и красного цветов.

День флага России в Сочи 22 августа пройдет в музеях и библиотеках курорта. Здесь всем желающим расскажут об истории государственного флага.

- Всего 22 августа в Сочи состоится свыше 50 массовых и локальных развлекательных и спортивных мероприятий, - заявили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, все центральные улицы и здания украсили флагом России к приближающемуся празднику. Также триколор светится на рекламных щитах. А вечером некоторые фасады зданий будут подсвечиваться цветами флага РФ.