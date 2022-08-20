В Адлере почувствовали толчки

Землетрясение в Сочи утром 20 августа зафиксировали сейсмоприборы. Ранним утром жители прибрежных районов Адлера почувствовали толчки.

- Только что тряхнуло наши дома. Два толчка было. Лежу на кровати, подо мной она шатается, кто еще ощущал? - написали жители в соцсетях.

Сейсмологи зафиксировали толчки

Вскоре появилась и официальная информация. Источник подземных толчков зафиксирован на глубине пяти километров в Адлере. Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о силе подземных толчков магнитудой 3,3.

- Магнитуда 3,3 не имеет разрушительной силы. Но напугать слегка может, - говорит заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин.

Специалисты утверждают, что Краснодарский край выполнил лимит по разрушительным землетрясениям на несколько столетий вперед. В последний раз самое разрушительное в 7 баллов фиксировалось здесь в 19 веке.