«Взрослая стала»: дочь телеведущей Юлии Барановской запретила снимать ее на камеру

Барановская вместе с детьми отдыхала в Сочи. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Юлия Барановская вместе со своими детьми приехала в Сочи. Звездная семья отдыхала на курорте с 17 августа. Барановская вместе с Яной и Артемом за три дня смогли прыгнуть с обрыва, покататься на качелях в горах, позагорать и просто провести время друг с другом.

Однако под конец небольшого отпуска 14-летняя Яна запретила своей маме снимать ее на камеру. Дочку Барановской не устраивает, что ее видят подписчики телеведущей. Хотя весь мини-отпуск Яна попадала в кадр. Юлия даже снимала, как ее дочь два раза прыгает с обрыва.

Запрет на съемки начал действовать в комнате бизнес-класса в аэропорту Сочи. Перед вылетом в Москву Барановская поделилась со своими подписчиками, что больше не будет показывать Яну в блоге.

- Мы скоро полетим. Все. Закончились у нас три ночи в Сочи. Летим обратно домой. А дочу снимать нельзя. Она не разрешает. Взрослая,- рассказывает Юлия Барановская в своем Telegram канале.

А на заднем фоне слышно, как дочь Аршавина соглашается с тем, что ее больше нельзя снимать. Сколько будет действовать запрет - неизвестно.

Подписчики Барановской в комментариях только поддерживали телеведущую и писали приятные слова: «Юля - это тот человек, который всегда на позитиве и поддерживает своих детей несмотря ни на что»; «Многодетная супер мамочка»; «Юля какая Вы умница! Вашим детям очень повезло с такой мамой».

Ранее сообщалось, что Аршавин заявил, что не будет участвовать в воспитании детей.